【離開大台】楊秀惠宣布離開TVB　榮升人母專注家庭寧賠錢提早解約　

▲ 楊秀惠宣佈離開TVB。

於上月27日公布「升呢」為人母的楊秀惠，今日宣佈離巢TVB，跟合作16年的TVB結束賓主關係，是繼岑麗香及鍾嘉欣等因生B結婚而離巢的女藝人，今日（5月13日）楊秀惠發帖文表示想多花時間照顧家人及打理美容生意，故決定不再續約，而近日播映的《十八年後的終極告白》中的「啞女」阿倩一角為其告別TVB之作。

近年楊秀惠可說是全心投入美容生意，早前更進軍內地市場，有指她年賺過千萬。而去年楊秀惠跟圈外男友葉世揚註冊成婚，今年又榮升人母，家庭佔著重要位置。而且過往一直演不少狐狸精角色的她，已厭倦演類似角色，有指她去年已萌生去意，身為包薪藝人的她寧賠錢離開。

【十八年後的終極告白】楊秀惠演啞女演技獲讚 投資美容業10年創自家跨國品牌

▲ 楊秀惠近年專注搞美容生意。（取自instagram）

楊秀惠告別大台

楊秀惠於社交平台發帖文，她寫道：

多謝大家一直以來的支持

我和TVB的合約在早一段時間已經結束了。首先想多謝TVB一直以來都給了我很多機會，是我去香港以後一直工作的公司，很感恩，係呢兩年間TVB不斷安排左好多好好嘅劇集角色俾我，亦都有飛去外地嘅旅遊節目同其他唔同嘅節目主持工作俾我，但因為我真係時間上配合唔到，所以都未能參與，覺得好唔好意思。非常感謝TVB以及所有同事咁多年來嘅幫忙，請原諒我無法親自一一謝謝你們，非常感謝

之後我會繼續努力，照顧好家庭和生意。希望大家會繼續支持我

▲ 楊秀惠發帖文告別TVB。（取自instagram）

剛生完B的楊秀惠因為疫情關係正留在老家大馬，更沒法返港宣傳新劇《十八年後的終極告白》。

而TVB的藝員網頁，日前已把楊秀惠的照片和人名除下。有媒體聯絡了楊秀惠，她承認已經不再續約TVB，希望花多些時間照顧家人及打理生意，將來遇到好劇本也不排除再拍劇。有指，TVB為開源節流兼省錢，同意楊秀惠賠錢提早離開。

對於入行多年沒有拿過獎項，楊秀惠接受媒體訪問表示獎項需要多方配合，自己亦抱平常心。

▲ 楊秀惠升呢為人母。（取自instagram）

【十八年後的終極告白】楊秀惠滯留馬國無法返港 為缺席《終極告白》宣傳感難過

現年35歲的楊秀惠來自馬來西亞，於2003年參選當地的「華裔小姐」以五料冠軍的身份勝出，再來港參選《2004年國際華裔小姐》，之後獲TVB賞識簽約成旗下藝人。

楊秀惠的代表作相信是她入行後首套作品為青春劇《赤沙印記@四葉草2》。近日，她在於《十八年後的終極告白》演聾啞人士謝家倩，在拍攝前花了數月學習和練習手語，工作態度十分認真，今次的演出亦獲觀眾大讚，可惜也成為她告別TVB之作。

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