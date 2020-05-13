【新冠肺炎】食衞局接獲內地1747宗無徵狀感染者　廣東平均每日6.8宗

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球多月，內地疫情稍見緩和後近日疑有反彈情況，食衞局截至上周日(10日)，接獲內地報告1747宗無徵狀感染者，平均每天43宗，有2成屬外地傳入，單以廣東省平均每日亦有6.8宗。食衞局強調落實入境管制及強制檢疫時，都會進行詳細風險評估，並因應疫情的發展檢討及考慮調節有關措施。

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立法會議員陳志全因應港府擬放寬內地到港人士須接受強制檢疫14天的規定，向當局提問內地新冠肺炎無症狀感染者數據。食衞局局長陳肇始書面答覆指，內地自今年3月31日起公布，透過加強監測發現的無徵狀感染者數據，截至5月10日，內地共報告1747宗無徵狀感染者，平均每天43宗。

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她稱，內地無徵狀感染者中有356宗屬外地輸入，佔20%，包括261宗其後出現病徵；至於廣東省方面亦於同期共報告279宗無徵狀感染者，平均每天6.8宗，當中38%屬外地輸入，有105宗。

陳肇始表示，一直基於科學和專家建議，按照張弛有道、能放能收的策略，細心考慮公眾衞生、經濟情況及市民承受程度等因素後，採取必要的防控疫情措施；又重申落實入境管制及強制檢疫，以應對其他國家或地區的疫情時，都會進行詳細風險評估，並因應疫情的發展檢討及考慮調節有關措施。

當局繼續與內地和其他國家及地區的衞生部門，及相關國際組織保持密切聯繫和合作，共同應對和防控疫情，以保障香港市民的健康及維護香港醫療系統的穩健。

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責任編輯：陳正怡