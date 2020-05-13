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【疫境有愛】答謝香港抗疫英雄為前線打氣　Uber免費4.4萬個餐點贈急症醫護

休閒 15:08 2020/05/13

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

Uber為答謝前線抗疫英雄，會向香港7間醫院主要急症醫護人員提供免費餐點，以及為殘疾人士與長者提供免費行程，為香港加油。

新冠肺炎肆虐全球，為答謝緊守崗位抗疫的前綫醫護人員，Uber早前在全球推出「Move What Matters」計劃，為有需要人士提供免費行程及餐點。最近這項意義活動延伸至香港，Uber會為香港7間醫院主要急症醫護人員提供免費餐點，以及為殘疾人士與長者提供免費行程，為香港加油。

早前Uber推出的「Move What Matters」全球計劃，為世界各地有需要人士提供了合共1,000 萬次行程及餐點，如為美國及加拿大醫護人員提供免費餐點，以及提供免費乘車服務接送英國國民醫療服務體系NHS的工作人員往返醫院，感謝全球的抗疫英雄。

Uber Eats與香港醫院管理局合作為旗下7間醫院的主要急症醫護人員，提供44,000份免費餐點。（Uber提供）

最近Uber Eats就與香港醫院管理局合作，為醫管局旗下7間醫院聯網主要急症醫院的醫護及支援人員，提供44,000份免費餐點，全部來自Uber Eats平台上的6,400 間合作餐廳，希望這份窩心食物能為他們在繁重的作中增添力量。

另外，Uber為確保殘疾人士及長者在疫情下能夠繼續以安全及可靠方式出行，將會向香港社福機構提供10,000次免費行程，前往工作、醫院或其他有需要前往的地方，讓他們安心出行。

如殘疾人士、長者及其他有需要人士的社福機構需要免費行程服務，可電郵至 hkcommunity@uber.com 或到網站 http://t.uber.com/hkfrm申請。

記者︰黃依情

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