【全院發霉】大馬封城兩個月戲院停業　梳化地毯鋪塵發霉仿如置身鬼屋

▲ 馬來西亞實施行動管制令，近日網傳戲院梳化及地毯疑似因閒置太久而發霉。

新冠肺炎疫情肆虐全球，馬來西亞自3月18日起實施行動管制令，國內戲院至今已暫停營業將近兩個月。近日網上流傳一輯照片顯示，戲院梳化及地毯疑似因閒置太久而鋪塵發霉，有網民笑稱仿如置身鬼屋，氣氛恐怖。

綜合馬來西亞媒體報道，近日網上流傳數張照片，在一間戲院內差不多所有梳化、地毯上都佈滿白色霉菌，幾乎是全院發霉的狀態。照片未有標明戲院位置，但有傳言指是位於霹靂州怡保的一間戲院。

據《中國報》報道指，戲院座位發霉可能是因為座位內部被侵蝕，亦有可能是因為座位長期沒人坐，積聚灰塵油脂導致霉菌形成。

事件引致網民議論紛紛，有人留言稱戲院的氛圍像鬼屋，也有人說像是「鬼戲院」，仿如置身鬼片現場。甚至有網民留言表示，感覺一呼吸，就好像有滿滿的霉菌進入肺部。

馬來西亞至今總確診個案逾6,700宗，死亡人數為109人。大馬自3月18日至5月12日，實行共4階段56天的行動管制令。而自4月29日至5月12日的第4階段為「有條件行動管制令」，即在行動管制令第1至3階段期間受部分限制的經濟領域可恢復全面運作，且不受時間限制。

馬來西亞封城兩個月，有網民分享照片，只見商場內的衫褲鞋袋嚴重發霉，猶如世界末日，詳見【下一頁】。

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責任編輯：羅嘉欣