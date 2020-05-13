【烹飪教煮】英國皇室前御廚Darren McGrady 公開英女皇最愛英式鬆餅食譜【有片】
新冠肺炎疫症期間，人人也變廚神。除入廚煮幾味中、西、意、法、日菜外，不少人更踏上烘焙之路，開始鑽研焗麵包或蛋糕。近日全球各地名廚更不吝嗇地公開自家招牌食譜，讓大家居家抗疫中，也能炮製出貴族及國際級的味道。
英國皇室前御廚Darren McGrady在皇宮任廚超過15年，當中有11年是擔任英女皇御廚，並在戴妃與查理斯王子離婚後開始照顧她的膳食，直至她車禍離世，可謂對英國皇室成員的口味瞭如指掌。
近年他放下御廚身份後就移居美國，閒時會以作家、烹飪顧問、活動策劃人及演講者角色周遊列國，跟饕客分享豐富入廚經驗。
而近日受疫情影響，Darren就在自家YouTube頻道上公開英女皇最愛的甜點英式鬆餅（Scone）食譜，讓大家在家也能品嘗到皇室味道。
Darren更在片中提到，吃英式鬆餅的禮儀是不會用手掰開鬆餅，而是會用刀打橫切開，再塗上忌廉及果醬。他更笑言，應該先塗忌廉或是果醬呢？其實是沒有既定標準，但英女皇則喜歡先塗果醬再塗忌廉。
立即去片睇睇︰
材料（16個分量）：
|中筋麵粉
|450克
|牛油
|113克
|砂糖
|1/2杯加1湯匙
|泡打粉
|4茶匙
|雞蛋
|1隻
|牛奶
|3/4至1 1/4杯
|蛋黃
|1隻（掃鬆餅面用）
|忌廉、果醬
|適量
做法：
1．先將焗爐預熱至180°C（即350°F）。
2．將麵粉、糖、泡打粉及牛油加入大碗中，用手指將牛油捏成小塊，並與其他材料揉至如麵包糠質地般。
3．加入雞蛋及少許牛奶，輕輕揉至均勻，不能大力搓揉麵糰，否則會起筋影響口感。
4．以上至下的方式輕輕反覆搓揉，麵糰太乾時可加入剩餘的牛奶，直至成形。
5．將麵糰放在枱上，灑上少許麵粉後，以擀麵棍擀平約1吋厚。
6．以兩吋大圓形曲奇餅模具，壓出一個個小圓形，放在烤盤上。
7．在表面塗上蛋黃，放焗爐焗15至20分鐘。
8．將焗好的英式鬆餅取出待涼至室溫，打橫中間切一半，塗上忌廉及果醬便完成。
記者︰黃依情