【烹飪教煮】英國皇室前御廚Darren McGrady　公開英女皇最愛英式鬆餅食譜【有片】

▲ Scone英式鬆餅是英國傳統下午茶中必備的小食，配上忌廉及果醬同吃。（Darren McGrady官網圖片）

新冠肺炎疫症期間，人人也變廚神。除入廚煮幾味中、西、意、法、日菜外，不少人更踏上烘焙之路，開始鑽研焗麵包或蛋糕。近日全球各地名廚更不吝嗇地公開自家招牌食譜，讓大家居家抗疫中，也能炮製出貴族及國際級的味道。

▲ Darren說英女皇每日下午5時都要吃英式鬆餅，習慣先塗果醬再塗忌廉。（資料圖片）

英國皇室前御廚Darren McGrady在皇宮任廚超過15年，當中有11年是擔任英女皇御廚，並在戴妃與查理斯王子離婚後開始照顧她的膳食，直至她車禍離世，可謂對英國皇室成員的口味瞭如指掌。

近年他放下御廚身份後就移居美國，閒時會以作家、烹飪顧問、活動策劃人及演講者角色周遊列國，跟饕客分享豐富入廚經驗。

▲ Darren McGrady曾任英國皇室御廚逾15年，近日趁疫情推出《Cooking under Quarantine》系列片段。（湯炳強攝）

而近日受疫情影響，Darren就在自家YouTube頻道上公開英女皇最愛的甜點英式鬆餅（Scone）食譜，讓大家在家也能品嘗到皇室味道。

Darren更在片中提到，吃英式鬆餅的禮儀是不會用手掰開鬆餅，而是會用刀打橫切開，再塗上忌廉及果醬。他更笑言，應該先塗忌廉或是果醬呢？其實是沒有既定標準，但英女皇則喜歡先塗果醬再塗忌廉。

立即去片睇睇︰

材料（16個分量）：

中筋麵粉 450克 牛油 113克 砂糖 1/2杯加1湯匙 泡打粉 4茶匙 雞蛋 1隻 牛奶 3/4至1 1/4杯 蛋黃 1隻（掃鬆餅面用） 忌廉、果醬 適量

做法：

1．先將焗爐預熱至180°C（即350°F）。

2．將麵粉、糖、泡打粉及牛油加入大碗中，用手指將牛油捏成小塊，並與其他材料揉至如麵包糠質地般。

▲ 步驟2（影片截圖）

3．加入雞蛋及少許牛奶，輕輕揉至均勻，不能大力搓揉麵糰，否則會起筋影響口感。

4．以上至下的方式輕輕反覆搓揉，麵糰太乾時可加入剩餘的牛奶，直至成形。

5．將麵糰放在枱上，灑上少許麵粉後，以擀麵棍擀平約1吋厚。

▲ 步驟5（影片截圖）

6．以兩吋大圓形曲奇餅模具，壓出一個個小圓形，放在烤盤上。

▲ 步驟6（影片截圖）

7．在表面塗上蛋黃，放焗爐焗15至20分鐘。

8．將焗好的英式鬆餅取出待涼至室溫，打橫中間切一半，塗上忌廉及果醬便完成。

▲ 步驟8（影片截圖）

記者︰黃依情