【烹飪教煮】「餐飲界梵高」甜品大師Dominique Ansel　ig拍片教整簡易香蕉麵包【有片】

▲ 香蕉麵包比起香蕉蛋糕更有口感，主要以接近熟透的新鮮香蕉及雞蛋製成，味道香濃。（受訪者提供）

受疫情影響，全球市民也居家避疫，不少名廚不吝嗇地公開自家招牌食譜，讓大家居家抗疫中，也能炮製出貴族及國際級的味道。有「餐飲界梵高」之美譽的甜品大師Dominique Ansel這次會教大家製作簡易香蕉麵包。

Dominique Ansel曾獲美國餐飲界至高殊榮James Beard Award，以及是世界50大最佳餐廳中的「全球最佳甜點主廚」，今年年頭剛於尖沙咀海港城，開設其首間餅店當文歷餅店by Dominique Ansel，掀起一陣甜品熱潮。

▲ Dominique Ansel最近推出新書《Everyone Can Bake》，包括多款簡易的甜點食譜。（受訪者提供）

他的作品創意無限，甚至將香港傳統及經典融入其中，設計出包括「紙包檸檬茶」伯爵茶佛手柑蛋糕，以及「菠蘿包」椰子熱情果蛋糕等，賣相精美。

原來Dominique平日在IG上也非常活躍，經常會拍片教大家做甜品或麵包，9成食譜也來自他的新書《Everyone Can Bake》。當中以簡單易做的香蕉麵包最吸引，只需將材料混合一起，便可製成味美鬆軟的麵包，片段由3月尾上載至今，已吸引逾10萬粉絲收看，非常厲害。

材料︰

中筋麵粉 250克 糖 400克 小蘇打粉 3/4茶匙 肉荳蔻粉 3/4茶匙 鹽 1茶匙 泡打粉 1茶匙 雞蛋 3隻（150克） 香蕉 3隻 已溶無鹽牛油 200克

做法：

1．先將焗爐預熱至175°C（即350°F）。

2．將整個麵包盤內的四周及邊緣掃上牛油，然後灑入麵粉，再輕輕搖晃令麵粉均勻沾在盤內，把多餘麵粉倒走。

▲ 步驟2（影片截圖）

3．香蕉剝皮後用叉壓成蓉，加入所有乾的材料及雞蛋，以刮刀拌勻。

▲ 步驟3（影片截圖）

4．再加入已溶無鹽牛油，攪拌直至所有材料完全混合，拉起帶黏性。

▲ 步驟4（影片截圖）

5．將粉漿倒入麵包盤內，預留2厘米高的空位。

6．放焗爐約烤1小時，直至面層金黃色。將小刀插進麵包內，如拔出時沒有黏上粉漿，即表示麵包已熟透。

7．將麵包從焗爐取出後，放室溫15分鐘待涼後，便可脫模切片。

記者︰黃依情