曹貴子涉詐騙案續審　康宏高層供稱會議中不會有人反對曹的建議

▲ 被告曹貴子。（經濟日報資料圖片）

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，串謀欺詐聯交所及董事局一案，今（13日）於區域法院續審。康宏企業發展總監許培宏出庭作證，供稱曹貴子於2016年期間，每兩周便會到康宏開會，當時會有同事向曹索取批准，曹亦會作出評價及提問，會議中不會有人對於曹的建議提出反對。

被告曹貴子（55歲）、陳麗兒（46歲）及陳毅凱（51歲）早前否認串謀詐騙罪。控方今傳召康宏環球的企業發展總監許培宏作供，許於2015年9月加入康宏，而他當時的身份為康宏子公司康宏財務有限公司的董事，其後於2016再加入康宏收購的香港金融信貸有限公司。

許供稱，當時香港金融信貸的資金是由康宏的財務及會計部所批出，而次被告陳麗兒當時是部門負責人，而當時次被告會與首被告曹貴子商討資金事宜。

許續供稱，當時曹每兩星期會到康宏進行一次管理層會議，次被告、第3被告、康宏總裁吳榮輝、時任康宏董事會主席王利民亦會出席會議。許指曹會作出評價及提問，亦會有不同部門同事於會議中索取批准。許又供稱，當時在會議上不會有人對於曹的建議提出反對。

控罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司、康宏環球董事局、股東、及潛在投資者，即隱瞞康宏環球子公司康宏財務收購信盈國際屬關連交易。聆訊下午續。

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記者：王仁昌