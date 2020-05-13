【偉大母愛】腦癱兒智商僅1歲遭父遺棄　6旬單親媽咬緊牙關獨力湊大︰絕不放棄

▲ 內地一名6旬單親媽媽育有腦癱兒子，他智商僅1歲，媽媽咬緊牙關獨力湊大兒子。

為人父母都希望孩子可以健康成長，可是並非每個孩子都如此幸運。內地一名6旬單親媽媽育有腦癱兒子，他智商僅1歲，遭父親遺棄。媽媽與丈夫離婚後，咬緊牙關獨力湊大兒子，轉眼已27年。

據內地《梨視頻》影片報道，在江蘇淮安的63歲單親媽媽王惠如表示，兒子出生3個月時確診腦癱，現在27歲的他智商僅如1歲左右的幼兒。她指兒子甚麼都不懂，睡覺時她都讓兒子枕著肩膀睡。

不枕著胳膊，萬一我睡著了，他把被子蹬了，我不知道，就受涼了。

丈夫受不了兒子吵鬧

一直以來她都是先餵兒子吃飯，才自己吃。兒子從小不間斷看病覆診，只要聽到哪個醫生好，不論公立、私立的，她都會帶著兒子去求診。兒子小時候由早上吵鬧到晚上，令丈夫受不了，最終王惠如選擇了兒子，跟丈夫離婚了。

▲ 王惠如多年來一直無微不至地照顧兒子。（影片截圖）

她指離婚後，丈夫不再理會兒子，只有她獨力養大孩子。不過她抱著積極的態度，從不抱怨，認為︰

死亡的婚姻在一起也沒意義，那我不如離開，一心一意帶孩子。

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絕不放棄兒子積極面對

照顧腦癱的兒子雖辛苦，但她從沒想過放棄，「怎麼可能放棄，他也是生命。」她會調整好心情過每一天，勇敢面對問題。有人問她，既然孩子有問題，為何還要他。她會回答對方，既然孩子來到她家，證明她跟孩子有緣份。

不管健康也好不健康也好，他畢竟是你生的，你要對孩子負責任。

▲ 媽媽是腦癱兒的唯一依靠。（影片截圖）

她寧願有病的是自己，也不願孩子受苦。她坦言做母親的不求子女回報，她亦會帶兒子探望自己85歲的媽媽。

我寧願苦了我自己，我不會苦了我的父母、我的孩子。

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責任編輯︰駱秀玲