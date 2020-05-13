【耳朵發霉】長期網上學習戴耳機愛挖耳　10歲男童耳道長滿霉菌如黑色森林

▲ 有10歲男童因長期戴入耳式耳機，導致耳道長滿恐怖霉菌。

受新冠肺炎疫情影響，小朋友都要留在家中停課不停學，長期戴耳機上網上課堂及睇影片做功課。不過，內地有男童近日因聽不清楚聲音而求醫，經檢查後發現其耳道長滿霉菌，有如「黑色森林」，懷疑與長期戴上入耳式耳機有關。

據內地傳媒報道，北京一名10歲男童近日總是聽不清楚別人說話，故媽媽帶他到北京兒童醫院順義婦兒醫院求診，經耳鼻喉專科醫生檢查後，赫然發現男童外耳道內，出現一片微型的「黑色森林」。

醫生經了解，男童最近長期戴上入耳式耳機，令外耳道內不通風，導致溫度和濕度增加，助長真菌生長繁殖，終長出絨毛狀真菌絲團，屬一種霉菌，而且男童自小喜歡挖耳朵，引致局部黏膜損傷，患上外耳道真菌病。

難完全根治有機會復發

北京兒童醫院順義婦兒醫院耳鼻咽喉頭頸外科醫生吳宇華解釋，外耳道真菌病早期沒有任何徵狀，但慢慢耳朵會出現痕癢、耳痛及耳鳴等。而真菌可使外耳道上皮組織脫落，造成耳道阻塞，甚至可與鼓膜接觸，導致耳鳴及聽力有所下降。男童經過3星期治療後，耳內的真菌已經消失，恢復正常聽力，但將來仍有機會復發。

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專科醫生︰雨季潮濕或增耳道痕癢

香港耳鼻喉科專科醫生吳港生曾接受TOPick訪問時解釋，雨季潮濕下有機會令耳道痕癢，令人不自覺地挖耳，有機會造成傷口致耳道發炎。他指出耳道深受霉菌歡迎，在潮濕溫暖的耳道容易滋生細菌，造成發炎。

吳醫生又解釋，耳道的霉菌主要以兩個形態出現，一為發芽的破壁形態，二為胞子形態。前者的霉菌像一支支棉花，上面有菇粒狀物體像發芽般。

再者，霉菌遠比普通發炎難根治，因霉菌一般比較頑強，會抵抗殺菌藥物，故大多要覆診兩至三次，先清潔並將藥物滲入殺死菌霉。

不應自行清潔耳道恐推入耳垢

吳醫生建議，耳道絕不應自行清潔，因為會將耳垢越推越入，挖耳垢更有機會破壞表皮，導致發炎。如果有感耳道痕癢，通常為敏感情況，只要忍耐一會，痕癢的感覺就會減輕；如果耳道不幸入水，亦可用風筒以低風吹乾水份。

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責任編輯︰林綺玲