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【女神放閃】張曦雯家中舉行30歲慶生派對　Kelly首跟混血男友恩愛合照

娛樂 15:13 2020/05/13

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

張曦雯慶祝30歲生日。（取自IG）

TVB女神張曦雯（Kelly）前日（11號） 30歲生日，Kelly在家中舉行生日派對，圈中好友包括高海寧、陳浚霆、徐肇平等，紛紛在Kelly家中開生日派對慶祝。壽星女張曦雯並在社交平台發布多張靚相，其中更大方跟混血男友首度公開放閃。

Kelly跟近20名好友同在家中慶生。（取自IG）

Kelly在個人IG亦祝自己生日快樂，以英文留言多謝大家對她的生日祝福，並稱急不及待踏入新一個十年。

高海寧等好友到賀。（取自IG）

她在另一個帖文則寫道：：「Cakes, balloons, and some really good people (and animals) by my side. There's no better way to step into this next decade... I'm ready and it's going to be epic! (蛋糕，氣球和非常好的人（和動物）在我身邊。沒有比這個更好的方法去進入下一個十年……我已經準備好了，這將會是非常好的。」

Kelly罕有跟混血男友放閃。（取自IG）

Kelly公開在家中多張派對合照，除可見Kelly客廳有個巨大鞋櫃，她亦大方跟英日混血兒男友Brunyez抱著愛犬合照，相信是她首次公開和男友的甜蜜放閃。

Kelly與男友已經拍拖三年，早前男友前往的健身室有人確診，張曦雯便表示要跟男友同在家隔離14日，間接承認正跟男友過同居生活。

撰文 : TOPick柴犬出動

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