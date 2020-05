【女神放閃】張曦雯家中舉行30歲慶生派對　Kelly首跟混血男友恩愛合照

▲ 張曦雯慶祝30歲生日。(取自IG)

TVB女神張曦雯(Kelly)前日(11號) 30歲生日,Kelly在家中舉行生日派對,圈中好友包括高海寧、陳浚霆、徐肇平等,紛紛在Kelly家中開生日派對慶祝。壽星女張曦雯並在社交平台發布多張靚相,其中更大方跟混血男友首度公開放閃。

▲ Kelly跟近20名好友同在家中慶生。(取自IG)

Kelly在個人IG亦祝自己生日快樂,以英文留言多謝大家對她的生日祝福,並稱急不及待踏入新一個十年。

▲ 高海寧等好友到賀。(取自IG)

她在另一個帖文則寫道::「Cakes, balloons, and some really good people (and animals) by my side. There's no better way to step into this next decade... I'm ready and it's going to be epic! (蛋糕,氣球和非常好的人(和動物)在我身邊。沒有比這個更好的方法去進入下一個十年……我已經準備好了,這將會是非常好的。」

▲ Kelly罕有跟混血男友放閃。(取自IG)

Kelly公開在家中多張派對合照,除可見Kelly客廳有個巨大鞋櫃,她亦大方跟英日混血兒男友Brunyez抱著愛犬合照,相信是她首次公開和男友的甜蜜放閃。

Kelly與男友已經拍拖三年,早前男友前往的健身室有人確診,張曦雯便表示要跟男友同在家隔離14日,間接承認正跟男友過同居生活。