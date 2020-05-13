【降魔的2.0劇透】馬季陷入昏迷迷失於幻境 重遇故友莫有為龍貓 娛樂 15:09 2020/05/13 分享： 熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應 ▲ 馬季重遇莫有為、龍貓。（影片截圖） 《降魔的2.0》昨晚（12日）劇情講到阿Ling張佩玲（林凱恩飾）突遭向馬季（馬國明飾）施襲，於是馬季陷入昏迷。 處於離魂狀態的馬季，一直迷失於幻境之中，並先後重遇故人，包括莫有為（蔣志光飾）、龍貓（何遠東飾），以及媽媽（小儀飾）。此外，還有被他消滅的魔…… ▲ 馬季被阿Ling殺死。（影片截圖） 馬季性命危在旦夕，豪仔（胡鴻鈞）找比利（易宇航）決戰，逼他放過馬季；芷若（黃智雯飾）默默守候在馬季身邊，可是她潛藏的鬼域記憶亦被喚醒。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【降魔的2.0】麥皓兒曾唱「洗腦兒歌」《請你食麺》 演吸毒媽媽演技大爆發 13:48 2020/05/12 【降魔的2.0】麥皓兒曾唱「洗腦兒歌」《請你食麺》 演吸毒媽媽演技大爆發 【降魔的2.0】「大話魔」易宇航棄做醫生追演藝夢 居港10年Julian：我是香港人 今日 11:12 【降魔的2.0】「大話魔」易宇航棄做醫生追演藝夢 居港10年Julian：我是香港人 降魔的 電視劇 TVB