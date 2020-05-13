【超級食物】藜麥是膳食纖維最豐富糧食　可降低膽固醇和抑制大腸癌

▲ 藜麥是膳食纖維最豐富糧食，可降低膽固醇和抑制大腸癌。

藜麥，是原產於南美洲安第斯山脈的一種穀物，生長在乾旱、少雨、涼爽、海拔2800至4200米的高原地帶。在秘魯，藜麥已有幾千年食用歷史，是古印加帝國奉獻給神的食品。秘魯是食用藜麥最普遍、生產藜麥最多的國家，現正致力向全世界推廣這種古老而神秘的健康食物。

藜麥被認為是含有人體所有需要的氨基酸、微元素、維生素和膳食纖維最豐富的糧食。藜麥蛋白質的質量，是相當於牛奶，適合任何年齡的人進食，特別是幼兒、孕婦、病人及老年人，常吃藜麥，可降低膽固醇和抑制大腸癌，而藜麥更含有人體無法自行合成而又必需的氨基酸成分，可增加細胞活化，有抗衰老及抗氧化功能。聯合國非常重視藜麥的推廣，曾把2013年定為國際藜麥年。

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近年，很多美國人對麩質發生過敏，所以不含麩質的食品特別流行，藜麥不含麩質（Gluten），適合對小麥敏感的人。原因是美國把小麥經過多代雜交和改良，變成了含有極高麩質蛋白的小麥，生產出來的麵粉，做糕點麵包特別鬆化，但也使很多人患上過敏症。

西藏的拉孜縣近年已成功種植藜麥，稱為「高原藜米」，成為一種高質素的糧食。中國東北吉林省和一些南方高海拔的地區，引進了藜麥的種籽及種植方法試種成功，並發展成為水土保持及城鄉綠化的環保植物。相信不久的將來，藜麥會在中國形成健康飲食的潮流。

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