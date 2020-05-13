【新冠肺炎】楊潤雄指復課安排維持不變　小五呈分試將會如常舉行

▲ 楊潤雄今日（13日）指復課安排將維持不變。

本港昨日（13日）再現懷疑確診個案，教育局局長楊潤雄今日（14日）就再度出現本地新型肺炎確診個案，表示復課安排將維持不變，即維持於5月27日中三至中五率先復課，6月8日到小四至中二生，最後6月15日為幼稚園高班（K3）至小三，小五的呈分試亦會如常舉行，他提醒學校需要遵守衞生感染控制措施。

楊潤雄稱疫情一直未平息，又呼籲全港市民維持個人衞生，盡量減少社交活動及保持社交距離。他指不會單單因為確診個案的數目而決定復課安排，會以學生健康作最大的考慮，又稱未來會衞生防護中心協商復課安排。

跨境學童安排方面，楊潤雄表示會繼續跟內地政府保持聯繫，希望在兩地疫情比較受控下，安排跨境學童來港上課，提及實際運作上，需考慮一個關口是否足夠及交通配套安排等。

他提及昨與學界討論期間，有校長反映校內有較多小五跨境學童，會影響校內試分數及排名，局方跟學界商討多個不同方案，包括容許學校延遲呈分，或改以其他方法評估，學界會詳細考慮，局方將再作決定。

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

記者：郭家穎、馮琪雅