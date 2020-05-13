【大頭娃娃】固體飲品扮無敏配方奶粉　幼童飲用後頭骨畸形狂拍頭部

▲ 「大頭娃娃」假奶粉事件近日在湖南省郴州市發生，當地多名家長早前發現孩子飲用一款名為「倍氨敏」的奶粉後，孩子陸續出現濕疹、頭骨畸形等症狀。

17年前在安徽阜陽發生的「大頭娃娃」劣質奶粉事件鬧得滿城風雨，不幸的是類似的「大頭娃娃」事件近日再在湖南省郴州市發生。當地多名家長早前發現孩子飲用一款名為「倍氨敏」的無敏配方奶粉後，孩子陸續出現濕疹、頭骨畸形等症狀，其後更被確診患上「佝僂病」。

部份孩子飲用後不停拍打頭部

綜合內媒報道，當地多名家長近日出面指控，孩子早前在體檢時被驗出對牛奶過敏，他們於是聽從醫生建議，去嬰兒用品店購買氨基酸奶粉予孩子服用。當時店員極力推薦涉事品牌，儘管曾有家長對包裝上的「固體飲料」提出疑問，但店員聲稱很多過敏嬰兒都在吃，是店內最暢銷的貨品之一。

然而，當孩子們喝過「倍氨敏」奶粉後，陸續出現濕疹、體重嚴重下降、頭骨畸形等症狀，部份孩子更會不停拍打頭部，行為相當詭異，經醫院診斷證實這些孩子均患上「佝僂病」。

當地醫院指出該批幼童是因為營養不良而患上「佝僂病」，疑與曾飲用這款名「倍氨敏」，所謂「特殊醫學用途嬰兒配方奶粉」有關，然而有關奶粉實為一種固體飲品，不符配方奶粉標準。

事件曝光後，即引起湖南永興縣委、縣政府高度關注，並連夜召開緊急會議。永興縣市場監管局局長邱傳輝回應，首先會要求立即成立調查專班，並立案進行調查；其次，會安排報道中的5名幼童進行全面體檢；最後希望能夠「舉一反三」，相關單位將在當地進行為期一個月的兒童食品安全全面清查行動。

而永興縣市場監管局宣傳負責人周三（13日）指，調查小組正在盡力安撫家長的情緒，現時家長的訴求是要求涉事店舖及相關方作出賠償。此外，經調查小組了解，暫未發現有醫院和醫生參與。

當地今年3月亦曾涉「假奶粉」事件

據「倍氨敏」的製造商湖南唯樂可健康產業有限公司客服人員表示，倍氨敏已於去年年中停產，是一款普通食品，一般人均可以食用，產品符合國家固體飲料標準，公司依據國家法規生產產品，「不清楚門市販售給幼兒」。

值得留意的是，這已經是郴州在今年內發生的第2次「大頭娃娃」假奶粉事件，當地十多名家長早在3月10日曾在網上發表一封「郴州『大頭娃娃』父母們聯名請求政府處理郴州假奶粉事件」的聯名信，指控郴州去年一宗「大頭娃娃」奶粉事件與郴州兒童醫院醫生長期與藥房、嬰兒用品店合作有關。

聯名信指醫生會建議家長購買某品牌的特醫奶粉予對牛奶過敏的幼童食用，惟該品牌的特醫奶粉同樣導致孩子營養不良，影響身高、智力以及行動能力發展。不過，這封聯名信中所提到的奶粉品牌與上述提及的「倍氨敏」不同。

【發霉麵包】麵包即晚食用士多啤梨已發霉變質 奈雪の茶致歉：沒提醒在1小時內食用

【對抗濕疹】食母乳+戒口有助紓緩BB濕疹？ 中醫拆解小兒濕疹6大常見疑問

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣