渣打香港馬拉松明年1月24日再起跑　預留參賽名額予今年已報名跑手

▲ 渣打香港馬拉松宣布明年1月24日再起跑，預留參賽名額予今年已報名跑手。

香港業餘田徑總會及渣打銀行（香港）有限公司宣佈，渣打香港馬拉松2021將於明年1月24日（星期日）舉行，並將繼續獲得國際田徑聯會的金標認證。



大會表示現正積極籌備來年的賽事，並已為2020渣馬參賽者預留下屆賽事同一距離的名額。有關賽事詳情及報名安排將於稍後公佈。

大會呼籲公眾齊心抗疫之餘，繼續強身健體：

期望停賽一年後，與跑手再次起步，透過這項年度國際體壇盛事為大家打氣。期待與大家於起跑線上再見，延續一起我們跑更遠的精神。

香港馬拉松精英跑手姚潔貞對賽事非常期待：

「渣打香港馬拉松向來是孕育本地精英跑手及推廣長跑運動的重要平台。1月24日渣打香港馬拉松2021將會是我取得東奧資格的目標賽事之一。雖然今年渣馬因為疫情而取消，但我深信大家的努力並沒有白費，希望大家把握機會作出更充裕的準備，一起再戰渣馬！」



香港馬拉松紀錄保持者黃尹雋：

「渣打香港馬拉松是本地運動員每年最期待的賽事，亦是一個讓我們挑戰自己、再創高峰的良機。今年，我為自己定下了一小時五分鐘內完成半馬賽事的目標，約定大家明年1月24日渣馬一起刷新個人最佳紀錄！」

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責任編輯 李志強