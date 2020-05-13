【新冠肺炎】本港新增3宗確診個案　66歲女人及5歲孫女同染病

▲ 本港新增3宗確診個案，包括2宗本地感染病例。

本港新冠肺炎疫情錄得連續23日本地零感染後，再度出現社區感染病例，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增宗確診個案，確診個1050宗，另有一宗疑似個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布新增個案，3宗個案包括一名66歲女患者及5歲孫女，她們沒有外遊紀錄。66歲女患者在5月8日出現發燒、咳嗽等徵狀，孫女在5月11日出現咳嗽病徵，二人同入住瑪嘉烈醫院。

另有一名34歲男人確診，他在3月12日至5月9日曾到過巴基斯坦，屬於輸入個案。

▲ 一名確診66歲女人居於梨木樹邨，居民出入都有戴上口罩。（陳國峰攝）

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

食物及衞生局副局長徐德義指出，5月8日更新社交距離措施仍然有效。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文