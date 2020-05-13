【新冠肺炎】祖母與5歲孫女確診感染途徑未明　孫女發病前曾到荃灣補習

▲ 新增的個案包括一名住在梨木樹邨的66歲女人。

本港新冠肺炎疫情持續已放緩多日，本港連續23天沒本地個案佳績，惟今日（13日）失守，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指今日有3宗新增個案，其中2宗為本地個案，1宗為輸入個案。

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張竹君指新增的第1049宗本地個案是一名住在梨木樹邨5座的66歲女人，為家庭主婦，其於5月8日開始發燒，5月9及10就待在家中休息，於5月11日到荃灣伍若瑜夫人健康院求醫，於5月12日交回樣本瓶，她沒有外遊紀錄，確診源頭未明。

第1049宗個案日常早上主要活動會到街市買菜，下午會到兒子家照顧孫女。一家共八口中，其中有4人已經出現病徵，8個緊密接觸者中有7個已送院，其中一名孫女是確診個案，其他6位家庭緊密接觸者結果呈陰性，另一位新確診的5歲女童住在荃灣街市街10號卓明樓，為第1050宗個案。

▲ 新確診的5歲女童住在荃灣街市街10號卓明樓。（陳國峰攝）

第1050宗個案的5歲女童於5月9日曾到婆婆家中與十多位親友吃飯，後於5月11日有咳，於5月2日至5月9日曾到荃灣日朗坊補習社，同場有一名老師及同學一同補習，眾人都有上戴口罩，為時一小時，當局已要求補習社進行消毒，將會為補習社職員及同學作檢測。另外，她曾於5月9日曾到婆婆的大角咀富榮花園8座，並於5月10日起住在婆婆家，5月10日亦曾於母親到奧海城進餐，因此他們是密切接觸者，會安排他們到檢疫中心。

▲ 5歲外孫女曾到過的補習社位於荃灣沙咀道289號恆生荃灣大廈13樓C室。（陳國峰攝）

張竹君指因第1049宗的確診源頭未明，而梨木樹邨該2幢大廈亦有3位家居檢疫的人士，其中2名人士同居住於第5座，1名人士於卓明樓，但都不是確診者，故不認為其為上述個案的感染源頭，故當局會向她居住的兩幢大廈中的居民派發樣本瓶作檢測，看能否可以找到相關的隱形傳播鏈。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭家穎、郭詩詩