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卓悅及LUSH再被指欠租　遭業主入稟追租14萬及112萬

社會 15:41 2020/05/13

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

連鎖藥妝店卓悅及護膚品店LUSH日前兩店舖再有分店遭業主分別追租14萬及112萬元。（資料圖片）

連鎖藥妝店卓悅及護膚品店LUSH早前有分店被入稟追租，日前兩店舖再有分店遭業主分別追租14萬及112萬元。

被指欠租的卓悅分店位於油麻地新寶廣場，原告電藝發展有限公司；答辯人卓悅化粧品批發中心有限公司。

卓悅再被入稟追租逾62萬　弼街分店被指欠租6個月

入稟狀指，答辯人於2018年11月起租用有關舖位，為期3年，月租為3.5萬元。惟答辯人自2020年1月起拖欠租金至今，原告因此入稟向被告追討14萬元欠租，及要求將舖位交吉。資料顯示，卓悅早前已有兩間分店遭業主追租共逾800萬元。

另外，連鎖護膚品店LUSH位於九龍灣分店亦被指欠租，原告香港鐵路有限公司，答辯人Lush Asia Limited興訟。入稟狀指，原告為九龍灣德福廣場相關舖位的業主，雙方於2018年簽訂為期3年的合約，由答辯人以每年25.3萬元至26.3萬元租用相關舖位，另需支付管理費、推廣費及冷氣費等。

被指欠租及服務費近79萬　連銷護膚品店Lush遭入稟追討

入稟狀指，原告自2019年12月起先後兩度向答辯人減租，答辯人自2020年2月起拖欠租金等費用，原告因此入稟追討共逾112.4萬元，並要求答辯人將舖位交吉。資料顯示，Lush位於順禧銅鑼灣中心的分店早前亦遭業主追租78.5萬元。

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記者：楊詠渝

卓悅 銅鑼灣 油麻地 九龍灣 管理費

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