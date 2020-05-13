【復課安排】教育局詳細復課指引：座位「面對背」單行排列　日常學習表現評估替代測考

▲ 全港中小學本月27日起分階段復課，教育局要求課室座位以「面對背」方式單行排列。（資料圖片）

政府早前公布本月27日起分階段復課，教育局局長楊潤雄今日（13日）表示，留意到本港再現新冠肺炎確診個案，但復課安排目前維持不變，局方今日會向學校發出詳細復課指引，會以多管齊下的方式全方位預防新冠肺炎在學校傳播，以保障師生健康。

【新冠肺炎】楊潤雄指復課安排維持不變 小五呈分試將會如常舉行

指引全面涵蓋上學及放學的流程，學校以半日上課為原則，所有師生須配戴口罩，離家前及進入學校前都要量體溫，課室座位以「面對背」方式單行排列，盡用課室空間，保持學生之間的距離，學生不論在小息、參與活動、去洗手間及到小賣部排隊都要保持適當的社交距離。課外活動方面，疫情下學校應減少人群聚集，避免非必要的集會活動及校內外的小組活動，籲學校盡量安排學生分批回校及離校。

楊潤雄提及，外界關注復課後的學習進度，他指出學校在停課期間推動「停課不停學」，而學習過程並非單以一個學年安排，而是橫跨幾年的學習階段，復課後學校可適當調節教學安排，考慮以學生的日常學習表現評估來替代測考，暑假可以按整體學生進度、停課期間的教學措施成效，作出校本安排，一如以往為有需要的個別班級或科目的學生進行補課，並盡快通知家長有關安排；指引亦加入學生情緒支援部分，並勉勵學生珍惜得來不易的上課機會。

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記者：馮琪雅