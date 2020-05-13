【豪宅曝光】直擊袁偉豪張寶兒6千萬愛巢　2千呎4房大屋每月供款13萬起【有片】

▲ 《東張西望》直擊袁偉豪張寶兒的豪宅。

現年39歲的阿Ben袁偉豪（Benjamin）與28歲女友張寶兒（Bowie）拍拖3年，近日二人承認，以聯名形式斥資6,568.3萬元購入清水灣豪宅盤傲瀧的一個花園複式單位，呎價近3萬元，雖然未正面回應是否作結婚新居，不過，TVB《東張西望》已直擊傲瀧的一個近似單位，提早直擊張寶兒袁偉豪的愛巢。

據土地註冊處資料，袁偉豪及張寶兒剛購入的傲瀧單位為項目D座G1室，實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，呎價29,788元，連全屋家俬裝修，單位享內園清幽池景。

【好事近】袁偉豪張寶兒聯名買複式豪宅 張寶兒不否認有結婚計劃

▲ 袁偉豪坦承計劃跟張寶兒結婚。（取自IG）

袁偉豪承認計劃結婚

此外，據知二人再以400萬購入兩個車位，連同新居樓價，即斥資近7千萬置業。

日前袁偉豪接受《東張西望》電話訪問，坦承首次做業主，跟女友一起承擔這個風險被問否是否快要結婚，Ben亦大方承認有此計劃。

▲ 單位外望池景和園景。（影片截圖）

【生日放閃】張寶兒送香吻慶男友迎39歲 袁偉豪視女友為人生伴侶：感激陪過低潮期

節目主持又去到傲瀧，參觀一個與袁偉豪購入面積相若約2,500呎的4房單位，位於清水灣的樓盤，環境清幽，多數單位均看到海景。

單位進入門口便有偌大的開放式廚房，外望開場園景及泳池，景色怡人。

▲ 入門就有開放式大廚房。（影片截圖）

而二樓和三樓共有四個套房，地方闊落，主持更指將來袁偉豪生一隊足球隊都有空間。

▲ 單位大廳空間感十足，並光線充足。（影片截圖）

節目又為二人計數，指袁偉豪以首置身份購入，印花稅節省700多萬，即使銀行借貸五成，樓價6,500多萬，每月供款要13萬，但二人都有工作，能夠買入心頭好，相信也是值得的。

明星至愛豪宅

位於清水灣傳統優尚豪宅地段的傲瀧，以低密度環境、翠山綠樹滿眼、清新怡人的優質空氣及開揚悅目的自然景致見稱，早在2017年開始推售的時候，已經吸引眾多名人、明星入住。

當中包括人稱「六嬸」的已故電視廣播有限公司非執行董事方逸華，曾擲逾 1.34 億元連環購入6個逾千呎大單位。

▲ 傲瀧向來是明星名人聚居地。（經濟日報圖片）

另外，王浩信在2018年以3,306.6萬元買入項目11座高層B室，面積1,837平方呎，呎價1.8萬元。

而周柏豪亦曾斥3,300萬買入項目一個單位，並由妻子名義持有。此外，關智斌、樂隊Dear Jane主音黃天翱，也是傲瀧的業主。

千金小姐張寶兒

現年28歲的張寶兒是學霸，於2009年香港中學會考考取25分，後往英國英格蘭西部的協和學院（Concord College）升學，並以「2A*1A」優異成績完成英國高考課程。

她在2014年在倫敦大學學院人文地理畢業，之後亦曾修讀賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理遙距課程。在2016年，參加2016年度香港小姐競選入行。

張寶兒本身家境富裕，父親張煌煌從事內衣生意，於香港跑馬地禮頓山擁有多個物業，估計身家起碼3億元。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF