  • 27°C
香港時間 : 2020513日 (週三) 16:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

勞工處稱受社會事件及疫情影響　11個行業工時指引延遲至今年內推出

社會 16:03 2020/05/13

分享：

熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

勞工處表示，受社會事件及疫情影響，11個行業的標準工時要延誤至今年內推出。（資料圖片）

標準工時立法爭議已久，政府在2018年決定擱置立法，以11個行業的工時指引取代。工時指引原定最遲在今年上半年推出，但勞工處在遞交立法會文件中指，受社會事件及新冠肺炎疫情影響，工時指引需要延遲，期望於今年內逐步推出。

【復課安排】教育局詳細復課指引：座位「面對背」單行排列　日常學習表現評估替代測考

11個行業工時指引的制定工作，是透過勞工處的行業性三方小組進行，當中包括工會、商會及政府代表。勞工處指，自去年下半年的社會事件，以及新冠肺炎疫情，均對香港經濟及各行業營運造成重大衝擊，不利於推進討論僱員的工時安排及制訂行業性工時指引。因應疫情，三方小組的會議及會面安排無可避免需要延遲。

勞工處續指，待疫情緩和後，會與各三方小組成員重啟討論，期望於今年內逐步推出能達成共識的行業性工時指引。政府會在指引全面推出3年後檢視成效。

紅十字會澄清財政穩健　無影響員工薪酬安排

進度方面，勞工處稱，由於不同行業運作的特性迥異，各三方小組的討論進度亦有所分別。當中安老院舍、印刷、物業管理、水泥及混凝土、酒店及旅遊的酒店部分和戲院6個行業已完成討論指引的涵蓋範圍，正探討建議工時和超時工作補償安排；而飲食、建造、酒店及旅遊的旅遊部分等則仍在磋商指引範圍。

另外，勞工處原定今年2月展開新一次工時狀況住戶統計調查，惟受疫情影響暫緩，料今年稍後時間可開始工作，初步預計2021年下半年公布結果。

【新冠肺炎】消息：66歲婦住梨木樹邨確診 非同住孫女亦初步陽性

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：徐紹軒

過勞 疫情 立法會 勞工處 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【人夫出軌】妻翻出丈夫性愛日記　 揭與小三開房500次記錄性愛姿勢經期時間
12:05 2020/05/12
【人夫出軌】妻翻出丈夫性愛日記　 揭與小三開房500次記錄性愛姿勢經期時間
教育局前局長吳克儉入紙申請再婚　未婚妻為幼稚園校長
14:58 2020/05/12
教育局前局長吳克儉入紙申請再婚　未婚妻為幼稚園校長
【新冠肺炎】本地零確診個案現隱憂　消息指一名66歲女人初步確診　
18:42 2020/05/12
【新冠肺炎】本地零確診個案現隱憂　消息指一名66歲女人初步確診　