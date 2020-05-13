勞工處稱受社會事件及疫情影響　11個行業工時指引延遲至今年內推出

▲ 勞工處表示，受社會事件及疫情影響，11個行業的標準工時要延誤至今年內推出。（資料圖片）

標準工時立法爭議已久，政府在2018年決定擱置立法，以11個行業的工時指引取代。工時指引原定最遲在今年上半年推出，但勞工處在遞交立法會文件中指，受社會事件及新冠肺炎疫情影響，工時指引需要延遲，期望於今年內逐步推出。

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11個行業工時指引的制定工作，是透過勞工處的行業性三方小組進行，當中包括工會、商會及政府代表。勞工處指，自去年下半年的社會事件，以及新冠肺炎疫情，均對香港經濟及各行業營運造成重大衝擊，不利於推進討論僱員的工時安排及制訂行業性工時指引。因應疫情，三方小組的會議及會面安排無可避免需要延遲。

勞工處續指，待疫情緩和後，會與各三方小組成員重啟討論，期望於今年內逐步推出能達成共識的行業性工時指引。政府會在指引全面推出3年後檢視成效。

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進度方面，勞工處稱，由於不同行業運作的特性迥異，各三方小組的討論進度亦有所分別。當中安老院舍、印刷、物業管理、水泥及混凝土、酒店及旅遊的酒店部分和戲院6個行業已完成討論指引的涵蓋範圍，正探討建議工時和超時工作補償安排；而飲食、建造、酒店及旅遊的旅遊部分等則仍在磋商指引範圍。

另外，勞工處原定今年2月展開新一次工時狀況住戶統計調查，惟受疫情影響暫緩，料今年稍後時間可開始工作，初步預計2021年下半年公布結果。

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記者：徐紹軒