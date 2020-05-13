【新冠肺炎】梨木樹邨現初步陽性個案　居民憂被感染

▲ 梨木樹邨再現初步陽性個案。（黃傑偉攝）

本港新冠肺炎疫情持續已放緩多日，惟消息指今日（13日）至少一宗新增個案，有指新增的個案包括一名住在梨木樹邨的66歲女人，她沒有外遊紀錄，屬本地感染個案，有指她曾到健康院求診，同時消息指她非同住孫女也初步陽性。TOPick記者今日（13日）到訪梨木樹邨，有居民表示擔憂會被感染。

【新冠肺炎】消息：66歲婦住梨木樹邨確診 非同住孫女亦初步陽性

居民温生指自己有留意新聞，及子女通知，雖然同座單位有感染個案，只要做好防疫準備，如戴口罩及出入用酒精消毒液便不怕被感染。

▲ 溫先生指自己出入亦有備酒精消毒液。（黃傑偉攝）

居民陳伯伯對同一大廈有確診過案十分擔心，因自己年老怕被感染，只有勤戴口罩防疫。

▲ 陳伯坦言怕被感染。（黃傑偉攝）

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：黃傑偉