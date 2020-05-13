【夏天當造】維他命C含量相差兩倍　哈密瓜抗氧化能力高於蜜瓜

▲ 蜜瓜vs哈密瓜營養大比拼。

夏天是蜜瓜和哈密瓜當造的季節，兩款瓜類香甜多汁，深受市民歡迎。不少人會憑果肉的顔色區分蜜瓜和哈密瓜，綠色果肉是蜜瓜；橙色果肉則是哈密瓜。除了顏色不同、外形不同外，兩者的營養價值也存在差異。

「營養生」於Facebook專頁發帖解構蜜瓜和哈密瓜的分別：

外形

蜜瓜具有光滑，淺色的果皮，果肉通常是綠色；而哈密瓜有較深的網狀果皮和橙色果肉。

不過，現在出現了不少混合品種的哈蜜瓜，有些蜜瓜雖然有光滑的外皮，卻果肉仍然是橙色。

營養

至於營養方面，蜜瓜和哈密瓜都含有豐富的水份、糖份，但比較下，蜜瓜會較哈密瓜甜。兩者的熱量和其他營養值也十分接近，以每100克計算，均有大概1克膳食纖維。

不過，哈密瓜的維生素A及C含量是蜜瓜的兩倍，維他命A對預防視力問題至關重要，而維生素C具有抗氧化作用。

▲ 哈密瓜的維他命A及C含量較蜜瓜高。（相片來源：營養生facebook）

挑選日本蜜瓜小秘訣

日本蜜瓜一向受港人歡迎，但定價較貴，果欄「欄之選」的負責人黃先生分享了幾個選購小貼士，避免花貴錢買錯次等貨。

日本蜜瓜分為「赤肉」和「青肉」兩種，「赤肉」指果肉為橙色，一般而言瓜身較實淨，吃下更有咬口，更會暗暗帶有一陣忌廉味。「青肉」則指果肉為綠色，味道方面以清甜取勝，質感上對較軟身。

不過，無論挑選哪款蜜瓜，方法都一樣：

1.觀察T型果椗

如仍挺身則代表果肉未熟

2.觀察蜜瓜底部

按下去軟得來有彈性，就代表熟透好吃

▲ 揀蜜瓜要看T型果椗，挺身代表果肉未熟，這個瓜瓜椗垂下代表熟透夠甜。（圖片來源：經濟日報）

赤肉瓜王當然是港人最愛的北海道夕張蜜瓜，甜度一般都有18度。要知道夕張蜜瓜的級別，可留意其瓜身上的貼紙。最高級的為「特秀」，但多數只作日本國內內銷；「秀」和「優」則次一級，在香港亦比較普遍。

青肉蜜瓜中，則以靜岡的出品最具質素保證，要揀靚蜜瓜可留意果皮上的貼紙，貼上皇冠或雪山圖案的都代表其為較頂級之選。

▲ 圖為夕張蜜瓜，「優」字代表甜度。（圖片來源：經濟日報）

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責任編輯：羅嘉欣