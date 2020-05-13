【疫市優惠】將軍澳中心推出飲食家居泊車3大優惠　消費滿$200送美容禮券兼5小時免費泊車

▲ 將軍澳中心推出3大超驚喜購物禮遇，送現金券、積分及泊車券等。(官網圖片)

疫情暫告緩和，加上炎夏初至，大家開始出外用餐及為家居搜尋心水家品。將軍澳中心推出飲食、家居及泊車3大優惠，包括「堂食外賣加倍賞」、「家‧電變新愛家賞」及「Drive Me Pretty 5小時免費泊車優惠」，送出禮遇總值高達65萬元。

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將軍澳中心由即日起至8月31日會推出「堂食外賣加倍賞」，The Point by SHKP會員於午市時段在場內食肆（堂食或外賣自取）以電子貨幣即日單一消費滿200元或以上，即可獲得50元美容現金券一張。

而同日於場內零售商戶以電子貨幣單一消費滿200元或以上（Jasons ichiba除外），可加送50元屈臣氏現金券乙張。兩款加倍賞名額各有500份，並可各獲贈3小時免費泊車券。

送出總值逾25萬元現金券

家居佈置及電器質素絕對影響每天心情，也是時候出發搜尋心水家品，增添一套精選的影音器材、煮食爐具、床品被鋪。在5月16日至7月19日，「家．電變新愛家賞」會送出總值逾25萬元現金券及5倍積分賞。

The Point by SHKP會員於場內「影音器材」及「家居佈置」商戶類別，即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，可享高達1,800元現金券回贈兼賺取積分。

▲ 即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，即享高達1,800元現金券回贈，兼同時賺取積分。(官網圖片)

而「額外泊車賞」則是由即日起至8月31日，於指定商戶消費滿1元，即可於將軍澳中心享3小時免費泊車優惠，以及獲得2小時泊車券供下次使用。

將軍澳中心也特別為DSE考生打氣，由即日起至5月31日應屆文憑試考生只要出示有效准考證正本，即可在顧客服務中心免費獲1袋5件裝的朱古力穀物條，數量有限，送完即止。

撰文：Lily