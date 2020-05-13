【新品速報】Francfranc人氣糖果色小風扇推出兩大新款　口袋Size兼可夾雨遮攜帶超方便

▲ 5月14日發售的Francfranc「Frais Handy Fan」新系列，口袋Size的小風扇可加特大扣掛上手袋（左），用小扣子掛在傘上（中），或加掛座放於桌上都可（右），合共3款任你揀。（Francfranc提供）

夏日炎炎，風扇和冷氣是大眾的恩物。不過總會有到戶外的時刻，近年推出的芭蕉扇、掛頸風扇都大受歡迎，而Francfranc兩年前推出的Frais Handy Fan系列，糖果色簡約設計迷倒了不少少女，Francfranc於今個月推出全新系列，不只追求方便攜帶，更將功能「升呢」。

▲ 「Frais Handy Fan」新系列不單改良功能，更新增兩隻大理石色。（Francfranc提供）

淨重60g 超輕Mini Fan

今年推出的兩款新版「Frais Handy Fan」保持一貫特點，風力強勁但操作時仍能保持靜音。值得留意的是，具備新設計「Free Your Hand」的新款「Frais Mini Fan」考慮到用家或會手持多樣物件，故於風扇上新增夾子，可隨意夾在傘子上。

▲ 無需手持風扇，也能輕鬆享受涼風，重量只得60g，相等於一隻雞蛋。（Francfranc提供）

超薄口袋Size風扇

另一款式「Frais Carry Fan」將風扇機身厚度減至2.5厘米，專為喜歡帶細袋仔或不愛帶袋出街的人而設，同時附有特大扣子，可固定於手袋或皮帶上。

▲ 口袋尺寸的風扇更適合上班族。（Francfranc提供）

4色旋轉座 Office必備



由以往的單色設計新增至４色，包括糖果粉紅及粉藍色等。旋轉座提供兩段90度及180度擺幅選擇，令風不會一直吹着同一地方，感覺更舒適。插入USB即可使用，同時亦可放於車內的飲品孔，辦公室、私家車都用得上。

▲ 糖果粉色旋轉座充滿少女心。（Francfranc提供）

記者：Panda