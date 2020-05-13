【新冠肺炎】本地感染個案再現　徐德義：未需回復早前社交距離限制措施

▲ 食物及衞生局副局長徐德義見記者交代疫情。（陳靜儀攝）

本港再次錄得新冠肺炎本地感染個案，涉及2名分別居梨木樹村及荃灣街市街10號卓明樓，另亦新增一宗輸入個案。食物及衞生局副局長徐德義表示，現階段未需收緊社交距離措施，5月8日更新的社交距離措施安排仍然有效，當局會因應情況適時檢討。

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徐德義解釋，各地疫情反覆及持久，需有心理準備打長久戰，認為如首爾及吉林出現零星個案及爆發亦不可避免。

不過他指，港府5月8日放寬部分社交距離措施的安排至今仍持續有效，暫時毋需回復3月底社交距離措施；強調社交距離措施張弛有道，會因應不同因素適當平衡，及小心謹慎作調整，局方會持續檢視情況，適時就措施安排檢討。

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徐德義呼籲，市民出現呼吸道症狀或人多擠迫處，應戴上口罩，多清潔雙手，同時家居亦需妥善保持排水渠衞生等。

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記者：陳正怡、鄧凱文