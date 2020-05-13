【親子好去處】大玩音樂農莊親親小白兔 近距離接觸小動物共創親子時光
即將復課，長期在家悶透的小朋友十分渴望外出，家長可趁著這段時間到郊外的農莊遊玩一天，不但能讓精力充沛的小朋友大玩特玩，還可以親親小動物，認識大自然，這個設備完善又多元化的親子好去處就是位於元朗橫台山的「小白兔音樂農莊」。
「小白兔音樂農莊」提供一站式的教育、休閒、音樂慶典及戶外室內場地，場地超過10萬呎，全場最多能容納800人，廣闊的草坪可讓一家大細親親大自然，舉行生日會、團體訓練、寵物聚會及露營等。
在農莊中，大家可以體驗原始人的營火會、文化考察及玩戶外歷奇設施，分別包括木製鞦韆、繩網陣、滑草板及海盗船等。另外，農莊會舉辦手工藝工作坊，讓小朋友製作筆筒、輕黏土豬仔包、自創刮刮畫、毛毛條花盆栽和諧粉彩畫等。
室內方面，農莊設有玩具房、Party Room、桌球室等，一次過滿足不同年齡層小朋友及家長的喜好需求。
餵飼可愛小白兔
除此，農莊以「小白兔」命名，皆因農莊內有飼養多隻兔子，小朋友不但能親餵兔子，還能近距離觀賞兔子可愛的樣子，摸一摸兔子軟綿綿的絨毛。農莊還有小豬、小狗和羊咩等動物，更設有專業工作人員講解的爬蟲館，讓小朋友寓學習於大自然。
農莊詳情
地址：港鐵錦上路站C出口離開，搭乘巴士54（上村總站方向）於芝麻嶺站落車，步行約5分鐘
時間：11:00am-18:00pm(需要一天前預約）
收費：Plan A 包括7項活動。平日：成人每位收費$50；小童每位收費$98(包一個1小時工作坊）。周末及公眾假期：成人每位$78；小童每位$128(包一個1小時工作坊）。另設有PlanB BBQ，每位$78(大小同價/4位成團)，周末及公眾假期選擇PlanB，入場費可以每位減$10。
電話：5546 1226
網址: 「小白兔音樂農莊」
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責任編輯：梁節儀