【親子好去處】大玩音樂農莊親親小白兔　近距離接觸小動物共創親子時光

▲ 親子好去處元朗小白兔音樂農莊。

即將復課，長期在家悶透的小朋友十分渴望外出，家長可趁著這段時間到郊外的農莊遊玩一天，不但能讓精力充沛的小朋友大玩特玩，還可以親親小動物，認識大自然，這個設備完善又多元化的親子好去處就是位於元朗橫台山的「小白兔音樂農莊」。

「小白兔音樂農莊」提供一站式的教育、休閒、音樂慶典及戶外室內場地，場地超過10萬呎，全場最多能容納800人，廣闊的草坪可讓一家大細親親大自然，舉行生日會、團體訓練、寵物聚會及露營等。

▲ 農莊內提供相應音樂設備，讓小朋友親手接觸音樂。（小白兔音樂農莊Facebook）

▲ 場地廣闊，一家大細可以在農莊內露營。（小白兔音樂農莊Facebook）

▲ 有飼養寵物的家長亦可以帶領狗狗入場。（小白兔音樂農莊Facebook）

▲ 農莊可舉行親子競技活動。（小白兔音樂農莊Facebook）

在農莊中，大家可以體驗原始人的營火會、文化考察及玩戶外歷奇設施，分別包括木製鞦韆、繩網陣、滑草板及海盗船等。另外，農莊會舉辦手工藝工作坊，讓小朋友製作筆筒、輕黏土豬仔包、自創刮刮畫、毛毛條花盆栽和諧粉彩畫等。

▲ 場內設有繩網陣，小朋友可放心放電。（小白兔音樂農莊Facebook）

▲ 家長也可帶小朋友參加工作坊，製作手工藝。（小白兔音樂農莊Facebook）

▲ 戶外設有沙池。（小白兔音樂農莊Facebook）

室內方面，農莊設有玩具房、Party Room、桌球室等，一次過滿足不同年齡層小朋友及家長的喜好需求。

餵飼可愛小白兔

除此，農莊以「小白兔」命名，皆因農莊內有飼養多隻兔子，小朋友不但能親餵兔子，還能近距離觀賞兔子可愛的樣子，摸一摸兔子軟綿綿的絨毛。農莊還有小豬、小狗和羊咩等動物，更設有專業工作人員講解的爬蟲館，讓小朋友寓學習於大自然。

▲ 農莊內飼養多隻可愛的兔子，小朋友可觸摸牠們軟軟的絨毛。（小白兔音樂農莊Facebook）

▲ 小白兔好可愛。（小白兔音樂農莊Facebook）



農莊詳情

地址：港鐵錦上路站C出口離開，搭乘巴士54（上村總站方向）於芝麻嶺站落車，步行約5分鐘

時間：11:00am-18:00pm(需要一天前預約）

收費：Plan A 包括7項活動。平日：成人每位收費$50；小童每位收費$98(包一個1小時工作坊）。周末及公眾假期：成人每位$78；小童每位$128(包一個1小時工作坊）。另設有PlanB BBQ，每位$78(大小同價/4位成團)，周末及公眾假期選擇PlanB，入場費可以每位減$10。

電話：5546 1226

網址: 「小白兔音樂農莊」

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責任編輯：梁節儀