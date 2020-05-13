【新冠肺炎】科企允許員工繼續在家工作　Twitter：可直到永遠

▲ Twitter決定將措施恆常化，宣布員工在疫情結束後，仍可選擇繼續留在家中工作。

新冠肺炎疫情未遏，在家工作（Work From Home）已成為世界常態，不少管理層發現疫情期間員工在家工作，企業運作依然暢順。Twitter就決定將措施恆常化，宣布員工在疫情結束後，仍可選擇繼續留在家中工作。

據外媒 《華盛頓郵報》報道，Twitter公司行政總裁Jack Dorsey於5月12日透過一份發給全體職員的電郵中宣佈，疫情過後，會繼續執行在家工作政策，員工可自行決定是否返回辦公室工作。若員工的崗位或工作情況容許，或者是自認在家或公司以外的任何地方都能保持生產力的員工，可以永遠不必返回辦公室工作。不過，此政策並不適用於必須親自到公司執行任務的員工，例如科技設備的維修人員。

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Twitter表示，洛杉磯總部和其他主要辦公室會在9月才恢復開放，員工回公司後，將會採取其他的防護措施。另外，Twitter已取消2021年前所有必須員工親自參加的活動，而商務旅行也將暫停至9月。公司還會批出津貼，讓員工可以購買辦公用品，包括桌椅。

另一方面，其他科技公司包括Facebook、Google、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）等亦於近日向外公布，在家工作政策的調整。

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Facebook發言人表示，公司將於7月6日起重新開放大部分辦公地點，容許有需要的員工進入，惟目前仍未決定屆時哪些員工需要上班。而早於3月17日，Facebook更額外向每名員工派發1000美元（約港幣7,751元），以補貼在疫情下的開支，包括為遠程辦公所花的額外開支；補助金於4月發放，涉及公司全球4.5萬名員工。

而Google表示，由於疫情趨緩，不少州份和城市已陸續解封，該集團也準備於六月初開始，安排美國本土和外地的辦公室恢復運作，讓部分同事重返辦公室上班。不過，大部分員工仍需在家工作至本年底。此外，集團會安排員工於本月22日全體員工放假一天，以舒緩同事在疫情期間，留在家中工作的疲勞現象，希望藉此讓員工可以放鬆心情。

Apple則計劃採取分階段復工計劃，讓員工能重回辦公室上班，其中包括位於美國矽谷的Apple Park園區。Apple表示，第1階段將在5月下旬和 6月初進行，讓無法遠程工作，或在家工作面臨挑戰的員工，可以重回辦公室上班。而第2階段則訂於7月份開始，將會讓剩下更多的員工返回全球的辦公室或工廠上班，但由於各地的防疫措施結束時間不一，故存在較多的不確定性。

責任編輯：施雯雯