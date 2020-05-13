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【新冠肺炎】兩宗本地確診個案感染源頭未明　張竹君：社區有隱形傳播鏈

社會 17:10 2020/05/13

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

張竹君指再有本地個案出現，相信社區有隱形傳播社區有隱形傳播鏈。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情持續已放緩多日，本港連續23天沒本地個案佳績，惟今日失守，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指今日（13日）有3宗新增個案，其中2宗為本地個案，1宗為輸入個案。

【新冠肺炎】本港新增3宗確診個案　66歲女人及5歲孫女同染病

新增的個案中，包括66歲祖母與5歲孫女，她們分別住在梨木樹邨及荃灣街市街卓明樓，屬於相隔23日後再出現本地個案，張竹君指出由於兩宗確診源頭未明，故當局會向她居住的兩幢大廈中的居民派發樣本瓶作檢測，加強化驗。

她又表示社區有隱形傳播鏈出現，或者之後再有零星個案，甚至社區大爆發出現，當局已加強入境的檢測個案。

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記者：伍瑋瑋

張竹君 衞生防護中心 衞生署 荃灣 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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