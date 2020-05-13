【星Woo大戰】暖爸陳柏宇公開湊女心得　愛妻Jason妙法幫囡囡換片

▲ 陳柏宇在《星Woo大戰》訪問公開湊女心得。（取自facebook）

星級訪談節目《星Woo大戰》，今個星期的特別嘉賓，就是被外界稱呼他做「曬B狂魔」陳柏宇（Jason），Jason與Yahwoo的對談中，除了談及自己的事業夢外，也大曬與妻女之間的甜美生活。



近年Jason的人氣有增無減，不過他指未有做成太大壓力，唯一感到緊張的只有一次。他說：「早兩年做紅館特別緊張，因為沒字幕機，及第一次做萬人show，所以壓力大些。」

若然可以揀，Jason寧願不用做宣傳，留多些時間當幕後，無懼減少曝光，Jason說：「如在幕後做導演會好好玩，我可以邊做邊學，而且可以將自己累積的經驗變做一件事，都很過癮。」曾為自己《七折》擔任導演的Jason，對導演工作的興趣如此濃厚。

▲ Jason接受《星Woo大戰》訪問。（圖片：Yahoo）

Jason在《星Woo大戰》也有分享生活上的點滴。原來Jason睡覺時愛抱著攬枕睡覺，Yahwoo聽後不禁問Jason為何不攬住老婆符曉薇（Leanne），Jason竟愕然道：「攬住老婆點瞓呀!?我試過睡著自己的手，痺到起身時沒了知覺。」

Jason更表示，自從女兒Abigail出世後，女兒睡在二人的中間，就更沒有與老婆相擁而睡的可能。

說起Abigail，原來Jason與Leanne愛為女兒改花名，Leanne便常常叫女兒做阿標，Jason指這全因Leanne覺得女兒樣子好似「朱標」。至於Jason愛叫女兒做Abibu。

▲ Jason與Leanne愛為女兒改花名。

廿四孝Jason平時又會唱歌氹女兒，女兒現在已懂跟著Jason歌聲點頭或拍手，十分可愛。

Jason在節目中，又即席示範如何唱歌氹女兒，又拿起玩具公仔示範如何為女兒換尿片。

期間Jason分享換片心得：「有時她會伸手去𢱑、摸自己，所以要分散她的注意力，否則她一摸到臭臭就弊！」Jason更表示，換片後會跟女兒Kiss嘴，盡現慈父一面。

陳柏宇訪問，按此