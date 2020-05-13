【新冠肺炎】北區醫院負壓病房設施故障維持3分鐘　醫管局：無影響病房負壓系統

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，北區醫院負壓病房閘制故障維持3分鐘。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情緩和，本港今（13日）日新增3宗確診個案。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，當局會繼續加強對新冠病毒的檢測，昨日開始已擴大檢測範圍，除對肺炎及發燒的病人做檢測外，已將檢測範圍擴大至如有流感病徵的住院病人，均會抽取鼻咽樣本進行化驗。她又指，如居院舍的病人是長者、肢體傷殘的人士或是入住精神病房的人士，有能力抽取到深喉唾液，會在他們入院時抽取樣本。她稱相關人士是高危人士，因而會向他們作檢測，從而減少院舍爆發的風險，明白疫情在短時間內未必會消失，希望不要掉以輕心。

【新冠肺炎】兩宗本地確診個案感染源頭未明 張竹君：社區有隱形傳播鏈

何婉霞交代指，昨晚11時半左右，北區醫院單人房閘制運作出現不穩定情況，維持3分鐘左右，已即時向機電署求助及作檢查，確認當時並無影響病房的負壓系統。她表示，當時病房有一名病人要進行霧化程序，是一名需要隔離的病人，不是確診新冠肺炎病人。

她表示北區醫院非常重視今次的事故，已立即停用該間單人病房，並要求機電工程處要檢查系統，並盡快提交報告，避免同類事件再發生。

【新冠肺炎】本地感染個案再現 徐德義：未需回復早前社交距離限制措施

另外，何婉霞指，截至今日中午12時，過去24小時醫管局向衞生署呈報26宗懷疑個案，現時共有65位病人正在留院接受隔離治療；另共有17名確診病人康復出院（個案編號︰197、429、512、549、597、602、662、701、704、705、752、785、794、821、930、959和988），至今共有1007名確診及1疑似病人康復出院。現時共有36名確診病人分別於11間醫院留醫，其中1人情況危殆 ，個案編號是第595宗，3人情況嚴重，個案編號包括338、461、713，其餘32人情況穩定。

目前公立醫院負壓病床數目為1,251張，使用量為39%；負壓病房數目為673間，使用量為54%。

【新冠肺炎】北區醫院負壓病房抽風3日內兩度故障 院方指涉2名患者無離房感染風險低

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩