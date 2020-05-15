【冬蟲夏草】冬蟲夏草產地廣布中國西部　西藏生產品質最佳青海產量最多

▲ 冬蟲夏草主要在海拔3000至5000米分布生長。

冬蟲夏草有補腎助陽、護肺定喘、止血化痰等功效，其產地主要分布中國西部高海拔的地方。不過，隨着海拔、土質、氣候、環境的不同，生長在草原或高山的蟲草，無論是色澤還是形態都有不少的差異。

蟲草分為草原、高山兩大類

草原蟲草是生長在高原上的草甸之上，是土黃色，下部有比較肥大蟲體，肉質也比較鬆軟。由於草原比較大，所以產量也比較多，是目前市場上比較多見的品種。 高山蟲草是生長在海拔高的地區的峽谷陰山之中，色澤呈黑褐色，下部蟲體比較結實而又飽滿。由於高山峽谷生長的冬蟲夏草比較少，所以產量就差些。兩種在成分、藥用價值上差別不大。

冬蟲夏草主要在海拔3000至5000米分布生長，長在高山的草甸中，分布很有規律。生長環境8℃至12℃是合適的溫度，80％至98%的相對濕度，一般在向陽的15°至60°斜坡生長的冬蟲夏草較多。中國西部就是這樣的環境，有利於冬蟲夏草的生長，是冬蟲夏草的主要產地。

西藏、四川、青海為蟲草主要產地

專家學者將完全野生的冬蟲夏草，分為藏草、青草、滇草、川草及爐草等，分別來自西藏、青海、四川、雲南、甘肅等地，其中西藏、四川、青海是主要產地。川草又細分為爐草和灌草：爐草是指四川甘孜州等附近冬蟲夏草，灌草是四川阿壩州附近的冬蟲夏草。冬蟲夏草以藏草品質最優，青草產量最多（約佔全中國產量的64%），滇草分佈區域最狹窄（僅產銷於雲南）。

據清代《本草從新》記載「四川嘉定府所產者最佳，雲南、貴州所出者次之」，《本草綱目拾遺》記載「出四川江油縣化林坪」，《四川通志》云「出裏塘撥浪工山」，《黔囊》曰「出烏蒙塞外」，《青藜餘照》曰「四川產夏草冬蟲」，《本草問答》曰「此物生於西番草地」。



從典籍對產地的記載看，清代中醫所用冬蟲夏草多出自四川，四川是清代冬蟲夏草的主要產區和集散地。《本草從新》更明確提出「四川嘉定府產者最佳」，這與現今市場多重「藏草」輕「川草」的情況有很大出入。而古代典籍中亦未記載青海、西藏等產區，考慮可能是當時交通極不發達，冬蟲夏草未大量從青海、西藏產區傳出所致。

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯:羅嘉欣