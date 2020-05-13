【新冠肺炎】公務在家工作2個多月　政府斥逾3,000萬元購設備軟件應付　

▲ 創科局局長薛永恒表示，政府在1月底至4月底期間，花費至少3,000萬元購置硬件、軟件和服務，以支援公務員在家工作。（資料圖片）

本港早前新冠肺炎疫情較為嚴峻，政府在1月底至5月初實施公務員在家工作安排，除緊急和必須服務的人員外，公務員可不必到辦公室上班。創新及科技局局長薛永恒今日（13日）回覆資訊科技界議員莫乃光質詢時表示，政府各部門於在家工作期間至少斥資3,000萬元，用以採購硬件器材、軟件及提升網絡或數據庫服務。

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資訊科技界議員莫乃光就公務員在家工作期間政府採購電腦軟硬件等詳細資料作提問，創科局局長薛永恒回覆指，政府各個部門按其運作及人員的需要增加採購各種電腦及其他流動裝置／器材、電腦軟件，以及提升其通訊／網絡／數據庫容量。

當中各部門花費至少2,148萬元購置電腦、流動裝置和器材。路政署使用了至少484萬元購置150部手提電腦，以作遠程工作用途，是花費最多的部門。而單價最高的項目為社會福利署購買的伺服器，每部5.4萬元，社署以43.2萬元購入共8部，連同花費27.9萬元購入96個伺服器記憶體，社署共使用約71.1萬元購置器材，以用作升級遠程工作系統。

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軟件方面，各部門花費至少845萬元購置軟件，當中使用最多的是社署，共花費172萬元以購入虛擬桌面軟件、身份認證軟件及防毒軟件各600套，以及80套作業系統。另外，政府在提升通訊、網絡或數據庫容量方面每月額外斥資約5.6萬元，總計於在家工作安排上花費至少3,000萬元。



薛永恒又指，政府各部門一直安排獲授權人員利用虛擬私有網絡（VPN）進行遠程工作，在1月29日至4月底實施在家工作期間，獲授權使用VPN的人員增加約5,150名，可實時共用人數則增加約2,050名，而獲派發可連接部門內聯網及伺服器的手提電腦的人員則增加約4,600名。



薛永恒表示，根據《政府資訊科技保安政策及指引》，部門可以在確保資訊保安的情況下，向個別人員提供手提電腦和流動裝置等設備，通過安全的通訊渠道連接政府系統和網絡在家工作，強調設備均已安裝及定期更新保安修補程式和抗惡意程式軟件，防止黑客入侵和資料外洩。而在同期獲授權在辦公室以外地方通過由政府提供的設備及安全通訊渠道存取保密資料的人員增加了約2,600名。

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記者：徐紹軒