【郭富城演唱會】城城網上騷籌得逾400萬善款　夥王維基推慈善劵續支援業界

▲ 郭富城慈善券持續助演藝業界。

天王城城郭富城早前（5月9日）舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》取得空前的成功，54歲郭富城在高溫下與近百名舞蹈員在露天地方唱跳一小時，為香港人打氣，全城激讚。健康旦創辦人蕭潮順感謝大家的支持，蕭潮順將交捧予王維基，鼓勵大家繼續支持善事。

蕭潮順今日向傳媒發放以「多謝香港人 多謝郭富城 多謝王維基」的消息，指郭富城上周六舉行的慈善騷，至今錄得300萬人次收看，暫籌得善款逾400萬元，將捐予舞蹈業界及影業基層。

蕭潮順全文如下：

五月九號到今天在手機的羣組及Facebook 不斷傳來城城在海港城的舞台皇者英姿，然後收到很多好友祝賀健康旦又成功制作了一個籌款音樂會。好多人仍然在問是否真的前後十天便可以籌備到一個全球九十多媒體直播或轉播，單計YouTube及 Facebook已超過三百多萬人次觀看的籌款音樂會。



我們答案是工作只得十天，但郭富城、小美、旦哥、葉潔馨及我累積的感情相交超過三十年，大家識於微時，所以當城城提出要為舞蹈員及電影前線工作人員籌款後，就像當年每周勁歌金曲的直播般分工合作各自做回最專業的部分，每人三十年的經驗加起來威力便不得了。



我們最開心的是郭富城的初心得到大家認同，而他百分百的付出亦羸得全球觀眾一致激賞，到今天善款已超過四百萬，這一點一滴的累積實在要多謝每一位在台前幕後的工作人員，太陽娛樂、香港寬頻、海港城、香港賽馬會及每位捐款的有心人。

另外，蕭潮順指，今天開始這個善行將交給跟他相交超過40年的書友王維基擔大旗領軍，由他旗下的HKTV Mall會全線發售四款分別$50/$100/$200/$500 郭富城鼓舞·動起來慈善現金卷，由即日起至６月10日為止，所有收入不扣除任何支出全數撥入郭富城關愛慈善基金作支援業界人士之用，希望大家繼續支持郭富城的善心。

▲ 《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》大獲好評。（取自IG）

郭富城早前前舉行的慈善演唱會後，城城已於社交平台上以長文寫道，希望可以藉著此演出，將善心傳承下去，為香港人打氣。

郭富城全文如下：

由我的個人慈善基金會發起的《郭富城鼓舞。動起來網上慈善演唱會》終於順利圓滿完成。這是一次刻骨難忘的演出，於我自己個人的演藝印記上，亦記下了很美好的一頁。我是舞者出身，一定不忘初心，而於電影崗位工作上，亦得到幕後團隊關顧的養份，所以，我堅定決意為大家做點事。這場慈善演出由商討、研究、到落實，不足十天，完全是基於一份「有福同尋有禍願意分」的互助精神」，而燃起這團火。 於疫情下，近百舞者，電影基層，有些失業了、轉行了、或是受傷了，然而因為今次的演出，目標和意義都齊了，所以大家是一呼百應地齊集，短短五天，就排練出精英的水準，舞蹈總監Sunny 亦功不可抹。 有能力幫助別人是做人的福氣，我很開心，有這份福氣和百位並肩作戰的戰友，在一個空曠平台，沒有華衣美服、沒有升降台、沒有燈光煙火、沒有化妝間、沒有空調的狀況下，流著豆大的汗水，開心齊心地飛揚起舞，這份力量實在太震撼了，我認為這個《鼓舞，動起來慈善演唱會》在我的演唱會紀錄上必須佔有重要的一頁。 謝謝大家的支持，特別是所有捐款的朋友，包括海港城帶頭捐予的一百萬，實在是一口強心針！希望這份捐款行動繼續下去，令今次籌募舒困經費的目標理想地完成。。演出是完成了，希望我演出的歌舞和發放的鼓勵，可以帶給大家一些快樂和正能量。我永遠記得這一天，百人共舞，一起鼓舞動起來。。為大家打氣。。為香港打氣。

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