元朗意花園被指漏水漏煤氣　買家入稟要求發展商賠償

▲ 長實元朗意花園外貌。（經濟日報資料圖片）

長實旗下發展商2017年於元朗落成的洋房項目意花園，有買家日前入稟高院，指斥資逾2,000萬元購入3層高獨立屋後，發現屋內有嚴重滲水問題及漏煤氣，屋內亦有多處空心磚及雲石碎裂等，買家不滿發展商派人上門補漏時敷衍了事，因此就物業的缺陷向發展商索償，惟入稟狀中未有列明索償金額。

原告李振邦（譯音；洋名Bruce）；答辯人順力投資有限公司。入稟狀中指，意花園是長實旗下發展商的發展項目，由67幢獨立屋所組成，原告於2017年以逾2,291萬元購入當中米萊諾大道10號的3層高獨立屋連天台、花園及車房。

有關項目於2017年8月落成後，原告發現屋內有多處缺陷，包括空心磚、浴室雲石牆碎裂、屋內木梯及2樓睡房天花有滲水漬，原告隨即指示其室內設計師準備一份清單，要求答辯人補漏。答辯人其後按要求作出補漏工程，但原告指對方敷衍了事，滲水等問題並沒解決。

原告本打算於2018年農曆新年前入伙，惟他其後發現屋內並沒有煤氣供應，遂聯絡香港中華煤氣有限公司派人上門處理。煤氣公司職員上門查看時發現屋內有煤氣洩漏，估計有喉管受損，並建議原告立刻疏散。而屋內的滲水問題更日趨嚴重，屋內天花、牆身及樓梯均有大幅度水漬及霉菌，原告因此委託建築測量師調查滲水及漏煤氣問題。

建築測量師報告指出，屋內的防水系統有缺陷，而漏煤氣問題則需透過鑿開牆壁才能找出損壞的氣喉。原告將事件告知答辯人後，對方派人作調查，但答辯人一方的報告無法推翻原告一方的調查結果。

與此同時，屋內的滲水問題已經導致白蟻入侵及木梯上長出菌類等，而漏煤氣問題更使物業無法居住，原告認為答辯人違反合約，未能向原告提供宜居的物業，因此入稟向答辯人索償。索償項目包括物業的維修費用、原告所蒙受的不便及不適、原告因未能如期遷進單位而需繼續居住在原有物業，以致物業無法出租，每月損失的13.5萬元，以及聘用建築測量師調查所需的12萬元費用等。

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記者：楊詠渝