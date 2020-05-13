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教育局9月收回教育電視中心　初步料逾90名港台員工受影響

社會 18:01 2020/05/13

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港台證實，教育局將於9月收回位於廣播道的教育電視中心，初步料逾90名員工受影響。（資料圖片）

教育電視（ETV）近年收視持續不佳，今年財政預算案亦未有撥款予港台製作相關節目。據報教育局將收回香港電台位於廣播道的教育電視中心，香港電台機構傳訊組總監伍曼儀證實，昨日（12日）接獲教育局通知，將於本年9月收回教育電視中心，初步估計有90多名港台員工受影響，器材需要遷出。

伍曼儀說，教育電視中心的業權屬於教育局，自從港台4月1日起停止製作教育電視節目後，一直有與教育局商討，但一直未有交還大廈的時間表，直到昨日才收到對方通知。

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她形容局方收回中心的決定比預期快，如果所有員工及器材要在3至4個月內全部遷出，有一定困難。港台將會與教育局商討可否安排分階段遷出，先交還部分位置例如錄影棚。她又指，港台需要時間檢視現有在金鐘及旺角辦公室的其餘位置，如何容納受影響的員工及器材，希望員工明年年初才遷出，管理層下午將與員工開會，交代事件。

她稱，現時港台有部分節目如「上網問功課」，都是在教育電視中心內製作，但現有兩座港台的大樓，仍然有錄影廠，料對製作不會有太大影響。

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教育局發言人回應傳媒查詢時表示，局方日前正式去信通知港台，在9月或之前將其位於教育電視中心的辦公室空間歸還，以配合教育局的服務需要。教育局指，隨著教育電視的模式改變，港台使用教育電視中心的原有目的及服務需要已經不復存在，加上近年教育局本身的服務發展亦需辦公室空間，港台歸還教育電視中心的辦公室正好配合局方的服務需要，並可節省另外租用辦公室的開支，符合公眾利益。

發言人補充，庫存的教育電視節目已剪輯成多段數分鐘的短片，並上載至香港教育城教育電視網站，每年錄得超過300萬點擊率。而教育局由2020-21年度開始擴大委聘外界製作多媒體資源的規模，引入其他巿場上的服務供應商，教育局將與香港電台保持合作空間，如教育局需要製作多媒體學與教資源，香港電台將是被邀請參與的服務供應商之一。

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責任編輯：徐紹軒

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