香港微電影之父拍100個抗疫故事　相信捱得過疫境都是英雄

▲ 何緯豐希望透過《疫轉100》，鼓勵香港人。（資料圖片）

疫情下不少行業停擺，「香港微電影之父」、數碼港企業發展顧問組委員會委員何緯豐，因無法回內地工作而要留港「放大假」。有感在香港被疫情壓得喘不過氣，他決定花費逾100萬元，拍攝100個香港人抗疫的故事，命名《疫轉100》，在YouTube發布，希望能鼓勵港人同心抗疫。

談及得着，何緯豐指《疫轉100》訪問了社會上各行各業人士，感謝拍攝工作為他帶來了更多體驗，亦認識了更多朋友，「無這件事，我可能一世都沒機會和一個豬肉檔檔主做朋友。」他亦透露，《疫轉100》未來會拍攝「運動員系列」。

10多年前北上發展微電影，後來被內地人稱為「香港微電影之父」，何緯豐在內地影圈打滾多年，在疫情下只能留港抗疫，暫停內地的部分工作，「開始時好輕鬆，打算當放假休息一下，但放空太耐很遏抑，總想做點甚麼，為身邊人打氣。」

香港班底 斥百萬拍《疫轉100》

終於在2月，何緯豐決定花費逾100萬元，利用在香港的班底，再另外聘請多個本地製作人，拍攝100個香港人抗疫故事，並命名為《疫轉100》，希望為他人打氣。

「我相信700萬人有700萬個故事，捱得過都係英雄」，何緯豐拍攝《疫轉100》時並未有在意身份立場，只希望分享每個人的抗疫故事。至截稿時，《疫轉100》的YouTube頻道已上傳了21條影片，其中有豬肉檔老闆、金牌劍擊運動員江旻憓和資深傳媒人葉家寶等。何緯豐又指，感謝組織We Like Hong Kong幫助，讓他能聯繫並採訪各界人士。

距離100個專訪仍有段距離，何緯豐透露，未來會推出約10集運動員系列，「運動是中性的，相對政治色彩較淡，能較容易被所有人接受。」他又透露，已約到香港體操隊主力石偉雄、香港七人欖球隊代表姚錦成等進行專訪，希望能用他們的故事鼓勵他人。

▲ 何緯豐的製作團隊以年輕人為主。（資料圖片）

「感覺年輕 心理上已賺了」

至於金錢方面，何緯豐投放逾百萬在《疫轉100》上，會否擔心蝕錢？何緯豐笑指：「你教我點賺？賺到我拜你為師。」他表示，拍《疫轉100》不打算賺錢，能以前輩的身份，與較年輕的影視人開拓新事物，令他感到年輕了，心理上已經賺了。

既然每個人都有一個故事，如果要為自己拍一集專訪，3分鐘內會選擇說些甚麼？何緯豐思索片刻後說到，他希望說些感謝的說話，「如果無疫情令我慢落嚟，我會繼續開工搵食，不會體會到這麼多，不會識到這麼多朋友。」

他續指，自己今次雖然作為監製，但亦參與了多個訪問，其中最令他印象深刻的是豬肉檔老闆袁志雄的專訪。影片中，袁志雄表示自己簽下了街市豬肉檔的長約，被合約纏身，就算是豬瘟還是肺炎疫情如何打擊生意，亦只能靠毅力支撑下去。

然而，何緯豐分享指，袁志雄鏡頭後說了很多，連豬價為何要這麼貴也說了不少。何緯豐直指大開眼界，「以前買豬貴，以為只係因為豬瘟，但原來本港難以入口海外活豬亦是原因，真係唔講唔知。」

何緯豐表示，從來未想過會和一個豬肉檔老闆做朋友，亦在過程中學習到過去未接觸過的事物，希望透過影片，將袁志雄的毅力傳播開去。

記者：陳梓蔚