【良心小店】為街坊勤派口罩忽略了妻兒　良心藥房老闆感謝愛妻撐起一屋七口

▲ 土瓜灣良心藥房老闆梁海強在抗疫4個月多期間，積極為街坊撲口罩免費派，造福弱勢社群。

「香港沒有了……」一名客人走入藥房為香港嘆息，為此更頻頻失眠。梁老闆寄語他，想一想子女，想一想開心事，找回生存動力。經營瀕臨結業的藥房，梁老闆坦言捱得一日得一日，但為了做好兩名兒子的榜樣，他堅持不囤貨、不抬價，更在抗疫4個月期間，多次落區派口罩傳頌愛心。

36歲年輕藥房老闆梁海強，3年多前開設位於土瓜灣的「海藥堂中西大藥行」，全日一腳踢，最近因疫情才加聘一名大學生兼職，還有一名註冊中醫師開診半天。據梁老闆觀察，今年最多人因失眠求診。

香港近一年波折重重，很多人鬱鬱寡歡致失眠，最近搭巴士又聽到乘客因小事鬧交。其實大家不必那麼躁，放鬆一點，做任何事都會順利一點。

▲ 梁海強繼承中藥家業，3年多前在土瓜灣開設藥房，以良心價經營。（黃建輝攝）

去年梁老闆的藥房經歷低潮，開業3年一直蝕錢，連店舖員工也不忍心老闆長期倒貼，主動提出請辭，讓老闆靠自己良心堅守下去。有離職員工最近以義工身份，重返藥房幫手派抗疫物資。

四出撲口罩找消毒液轉贈街坊

在「疫境」之中，梁老闆找到自己的位置。被義工封為「黑面叮噹」的他，對街坊有求必應，頻為消毒用品及日用品撲貨，但絕不抬價。例如一大支酒精約900毫升只售28元，同類酒精在旺角、銅鑼灣等藥房，已被炒價至最少60至百多元。

▲ 早前梁老闆聯同區議員再出動派發口罩。（相片由受訪者提供）

至於街坊最缺乏的口罩，他四出撲貨後沒有炒賣，而是分裝好再捐贈有需要的人，尤其是老人家及基層。他更預留一些口罩在小店內，歡迎有需要人士前來索取。

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梁老闆的善舉被公開後，引來很多好心人捐贈口罩，最近他將口罩派給應屆DSE學生，以及到附近大廈以「攝信箱」形式派發。

▲ 在疫情期間，梁老闆自覺忽略了家庭，令兒子對他陌生起來，好傷感。（相片由受訪者提供）

安慰兩兒︰爸爸會戰勝細菌

孩子讓父母看到希望，育有5歲大仔軒軒和2歲細仔丞丞的梁老闆，一想到妻兒便正能量滿滿，並希望為兒子樹立好榜樣，經常對兒子說︰

爸爸出去打細菌！打完細菌，軒軒和丞丞就可以出去玩了！

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沒有home office 為客延長收舖

在邀約梁老闆訪問之初，他明言自己在疫情期間，不是一個好爸爸，擔心做了讀者的壞榜樣，幾經游說下才願意剖白爸爸心聲。

這段時間，兒子是處於「無爸爸狀態」，我每晚回家已經好夜，全家人已經睡了，我只好孤單吃飯……睡前我會摸摸兒子的頭，問自己是否虧待了妻兒。

▲ 爸爸經常不在家，兒子悶悶不樂。（相片由受訪者提供）

很多父母因疫情home office，因禍得福增加了親子時光。反而，梁老闆延長了藥房開門時間，周末又去尋找貨源、搬運及撲口罩。

在兒子心目中，我應該不是一個盡責的爸爸，我只做自己的事，沒有投放時間陪伴他們。

全靠太太照顧一家七口

梁老闆小時候是「棒下出孝兒」的代表，同樣從事中藥行業的梁爸爸，為人嚴肅不愛說話，只顧工作養妻活兒，令梁老闆自小缺乏父愛，故不希望走回爸爸的舊路。

▲ 得知爸爸忙於「打細菌」後，兒子都落過店舖幫爸爸「作戰」。（相片由受訪者提供）

但香港人工時長，身為在職爸媽，要平衡事業與家庭絕非易事，從事勞動工作的爸爸，回家更是體力透支。梁老闆每日搬搬抬抬，回家只想躺著，周末更試過睡足一整天。

幸好太太明白事理，向兒子解釋爸爸正做好事，幫助了很多公公婆婆。全靠太太是全職媽媽，一手包辦家頭細務，湊仔又有同住的父母幫忙，才令他放心家事，只是有點呷醋兒子只愛黐媽媽。

我和兒子很久沒一起玩，兒子覺得與我不相熟了，有事只找媽媽，即使我攤開手想擁抱，他們都是衝向媽媽……

話雖如此，梁老闆對結婚6年半的太太心存感激，全心照顧一屋三代七口家，「我覺得做全職媽媽還辛苦過返工，辛苦了太太。」

▲ 近日新冠肺炎疫情緩和，梁老闆才有時間帶兒子出去呼吸新鮮空氣。（相片由受訪者提供）

三代同住公屋 調解婆媳關係有法

三代人一同住公屋，很易惹起婆媳關係，但太太從沒受氣，皆因與奶奶互相喜歡對方，更重要是梁老闆擔當了調停角色，將潛在的婆媳紛爭消滅於萌芽之中，他分享箇中的相處之道。

我對太太說，如果你有任何問題、媽媽有甚麼做得不好，你直接對我說，不要指責她；而我又對媽媽說，太太來到我們的家，很多事情未懂，她有甚麼問題就先對我說，我再提點她。

▲ 香港近一年波折重重，老闆梁海強寄語香港人，不要鬱鬱寡歡，多想一些開心事，生活仍是要過。（黃建輝攝）

只要家和萬事興，梁老闆不介意受一點氣，認為人的脾氣，隔一段時間就會淡化。很多時梁老闆只需安慰幾句，他生命中兩個重要女人，已經大事化小，小事化零了。

家庭和職場一樣，都需分工合作，不能湊仔、打掃、洗廁所都是一個人做，否則那人會積聚怨氣，最緊要互相遷就。

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記者︰林綺玲