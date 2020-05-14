【疫境求生】經營攀石場自發停業避疫逾月不裁員　前港隊攀石練出鬥心咬緊牙關迎難而上

▲ 創辦室內攀石場的前港隊何善揮，因應新冠肺炎疫情自發停業42日，終於重開，他表示在這困難時刻並無裁員，希望透過嚴守防疫措施，一同捱過難關。

創辦室內攀石場Just Climb的攀石好手何善揮（Danny），曾奪全中國攀石錦標賽冠軍及全港攀石冠軍，至今依然是最年輕長洲包山王的紀錄保持者，不過最近的肺炎疫情令中心停業足足42日，直至上星期四才正式重開。到底這位攀石好手如何咬緊牙關度過疫境？他說︰「攀石能夠鍛鍊意志，可從中學懂如何面對問題，建立起一份堅持的鬥心。」

▲ 現在攀石場以地上的紅線劃分了8個區域，限制每個區域只可容納8人。（程志遠攝）

東京奧運將有5大新增項目，當中便包括運動攀登，前港隊攀石好手何善揮（Danny）在12歲的時候，因為一次偶然機會接觸了攀石便從此愛上了，14歲加入港隊的青年軍代表香港出賽，當年是2002年，攀石這項運動當時冷門得幾乎沒多少人聽過。

▲ Danny聘請了專家為全中心噴上全效的Germagic消毒塗層，確保可殺滅細菌甚至新型冠狀病毒。（程志遠攝）

從在屋企爬牆、攀碌架床的一個黃毛小子，到真正成為一位專業攀石運動員，並奪得全中國攀石錦標賽冠軍及全港攀石冠軍，更是最年輕長洲包山王的紀錄保持者，Danny表示他並非天生骨格精奇，而是經過多番苦練才得來的成果。他說︰

我屬刻苦型的運動員，經歷過很多失敗才能成功，而攀石對我來說價值在於，它是一個讓我不停體驗成功的過程，我從中學懂人生態度，學懂謙卑，而且過程中需要學識自己解決問題，亦懂得面對失敗。

12年前，當時只有19歲的Danny獨自到韓國接受訓練，卻因為右手受傷後來需要停止操練一段時間，這大大影響了Danny的水平，因此幾年前令Danny萌起退役的打算。

始終覺得做全職運動員不能糊口，但又覺得這項運動很有價值，能夠成功攀上目標，將不可能變成可能，然後將此信念帶回生活當中，是很有幫助的。我當時很掙扎，於是最後決定開辦室內攀石場，相信是使命感驅使，希望讓更多人有機會嘗試這項運動，我覺得我的角色很有價值。

▲ 為了衛生起見，中心將平日的袋裝鎂粉改用了內含酒精的枝裝液態鎂粉。（程志遠攝）

可惜位於杏花新城內的攀石場，自兩年前開業後，接二連三遇上重要事故，先是地鐵爆鹹水管使中心受到牽連，然後是山竹颱風導致水浸，繼而有去年的社會運動，再到現在的肺炎疫情。雖然經歷連番的挫折，幸好EQ高的Danny並沒有氣餒，但他坦言今次的疫情的確影響最為嚴重。他說︰

其實，政府沒清楚指明攀石場屬於健身中心一類，不過，我們認為攀石場屬人多聚集的地方，所以整個業界為了客人的安全著想，也決定自發性地停業。

Just Climb足足停業42日，Danny表示並沒有裁員，但同事卻要放無薪假，現在終於可以重開，他表示已經做足防疫措施，希望客人玩得安心。

▲ Danny希望鼓勵公司舉辦一些team building的攀石活動，但攀石者都規定要戴上口罩。（受訪者提供）

Danny聘請了專家為全中心噴上全效的Germagic消毒塗層，此消毒劑獲世界多個檢測單位測試認證，確保可殺滅細菌甚至新型冠狀病毒。此外，所有攀石者都需要戴上口罩，而中心原先可容納100人，但現在劃分了8個區域，限制每個區域只可容納8人。

▲ Danny表示中心亦開設設了兒童頂繩攀登課程，讓小孩子有機會面對恐懼。（受訪者提供）

平日，中心會提供一袋袋的攀石鎂粉讓學員共用，現在為了衛生起見，改用了內含酒精的枝裝液態鎂粉，雖然成本高了，但一切安全至上。Danny補充︰

我們計劃開辦多些私人班，希望幫補教練們的收入，還有多鼓勵公司在此舉辦一些team building的活動，因為攀石除了可鍛鍊體能之外，對心理的鍛鍊更有益處，可以訓練出一份堅持。

Danny的確是最佳的人辦了。

記者︰陳日言