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李慧琼決定本周不開內委會　冀兩陣營先商降溫方法　郭榮鏗批利益衝突

政治 18:11 2020/05/13

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立法會內務委員會主席李慧琼表示，不希望保安或出席會議的議員再受傷，經審慎考慮後決定本周不會召開內會。(梁偉榮攝)

立法會內務委員會主席李慧琼表示，因應上周五內委會出現混亂，不希望保安或出席會議的議員再受傷，經審慎考慮後決定本周不會召開內會。

李慧琼表示，她已邀請建制派「班長」廖長江與民主派會議召集人陳淑莊溝通，尋找降溫方法，否則擔心衝突暴力持續，對議會及香港社會並非好事。

對於會否有後備方案，或什麼時候再召開會議，她希望大家可以先冷靜下來，強調兩陣營找到降溫方法後就會開會，又不希望本立法年度不能再開會，期望本周內能找到解決方法。

李慧琼又表示，收到政府安排《國歌條例草案》在本月27日的立法會大會恢復二讀辯論預告，指法案已經法案委員會審議，亦已提交審議報告，議員有不同意見，仍可以在大會詳細辯論，進行表決。

公民黨郭榮鏗。

主持內會主席選舉的公民黨郭榮鏗表示，立法會外聘的資深大律師余若海，以及由民主派聘請的資深大律師戴啟思所提出的法律意見都提到，若果內會原主席有權處理內會事務，會有利益衝突及濫用權利之嫌，李慧琼決定星期五不開會，代表她能夠選擇一直都不開會選舉主席，「永續」主席的位置。對於李慧琼表示希望議員冷靜，郭榮鏗指，由他主持的會議從來無人受傷，是文明的會議。

記者：李淇

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