反修例首暴動案續審　高級督察供稱曾警告在場人士正參與未經批准集結

▲ （經濟日報資料圖片）

去年7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生被控暴動罪，為反修例事件中首宗開審的暴動案，案件今（13日）於區域法院續審。當日駐守德輔道西防線的高級督察吳智偉作供稱，案發當日下午，案發日曾多次警告在場人士正在參與未經批准的集結，多次呼籲聚集的人群離開，但有人以揚聲器呼籲人群留下，人群中又有人配戴防毒面具及頭盔，並以鐵欄等築成路障。

3名被告夫婦湯偉雄（38歲）及杜依蘭（41歲），與現年17歲女生，3人早前否認1項暴動罪，夫婦另否認2項無牌管有無線電通訊器具罪。

控方今傳召高級督察吳智偉作供，吳於去年7月28日為督察，駐西九龍總區應變大隊第2梯隊第3小隊。吳供稱，當日下午3時或4時左右，因港島區有未獲發不反對通知書的公眾活動，他到西區警署外的德輔道西與西邊街交界佈防及巡邏。

控方問及當日示威者與警方防線對峙的情況，吳表示對於詳細時間感到不肯定，要求查看自己於去年8月所錄的口供紙。查看口供紙後，吳供稱，當日4時55分起，有人在遮打花園集會後，沿馬路向西前進，期間有人堵路，部分人戴頭盔、防毒面具、雙臂包有保鮮紙及手持鐵通。

吳續供稱，當時他與另一名新界南總區女督察發出多次警告，指在場人士正在參與未經批准的集結，呼籲他們離開，但當時有人以揚聲器呼籲示威者留下，指《基本法》賦予他們示威遊行的自由，情況持續至傍晚6時，期間有人以鐵馬、路邊拆下的鐵欄等築成路障，與西區警署外的防線對峙。吳指及至晚上7時，一同駐守防線的女督察收到指示後，警方向東推進及驅散人群。

控罪指，3名被告於2019年7月28日在香港德輔道西近西邊街一帶，連同其他人參與暴動。首兩被告另控於同日在西源里沒有適當牌照，而管有1套無線電收發器。聆訊明續。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌