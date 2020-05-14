【美白護膚】奇異莓比奇異果更多維他命C及高纖　營養師拆解「BB奇異果」營養功效

▲ 一粒小小的奇異莓，擁有超過20種營養素，內含多種抗氧化營養素。

炎炎夏日，不少人都會食水果，生津解渴之餘，又能攝取豐富營養素。而奇異果富含維他命C，並具有美白護膚功效，向來深受歡迎。但除了市面常見的黃金及青奇異果，奇異果家族其實還有另一款小巧之選，維他命C及纖維比青、黃奇異果更高，就是BB奇異果（又稱「奇異莓」，kiwi berry）。

「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）曾撰文介紹奇異莓的營養功效。一粒小小的奇異莓，擁有超過20種營養素，內含多種抗氧化營養素。奇異莓與奇異果屬同一科，口感比青奇異果更清甜。

奇異莓洗乾淨之後，可原粒連皮進食，本身也有分成不同品種，其中一款的果皮及果肉有少許紅色，會有多點多酚類，有助維持夜間視力，以及具有抗氧化、抗衰老的功效。

一盒奇異莓纖維相等4個黃金奇異果

比起青、黃奇異果，Gloria指奇異莓的維他命C和纖維含量更高，食一盒奇異莓已經接近成年人全日所需維他命C。如果連皮食，一盒奇異莓的纖維就更高，大約相等於2個綠色奇異果，或者4個黃金奇異果！

【夏天當造】維他命C含量相差兩倍 哈密瓜抗氧化能力高於蜜瓜

奇異莓具有美白淡斑、維持皮膚年輕有彈性、預防便秘的功效，特別適合貪靚的女士進食。而一盒奇異莓的熱量約96卡，相等於2份水果，是不錯的健康水果選擇。

奇異富含維他命C、E和纖維，且是減肥恩物，是不少人喜愛的水果，市面上有黃金奇異果、青奇異果，品種不同，護膚功效亦有區別。新冠肺炎疫情下，不少人喜歡留家烘焙，可能會在乳製品內加入水果，但有營養師就提醒，兩者混合容易造成腹瀉胃痛，詳見【下一頁】。

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責任編輯：羅嘉欣