【十八年後的終極告白】方紹聰為一句話決心當演員　為拍劇被火燒爆樽照樣頂硬上

▲ 方紹聰放火爆樽親身上陣，入行十年知名度升收入反跌未感後悔。

現年32歲的奶仔，在去年已取得「老人牌」-----TVB十年服務金牌。於2009年投考TVB藝訓班後當上演員，至今參演了約200部劇集演出。初入行的時期不論甚麼角色，即使甚遭嫌棄的綜藝節目的禮品先生亦照做，所以入行頭5年每年都是「爆騷王」。

由寂寂無名的路人甲乙丙，到在《特技人》親身被火燒、在《十八年後的終極告白》被爆樽，十分搏命，可是他卻說：「其實我好懶。」

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▲ 為不想錯失任何工作機會，入行後頭幾年時間奶仔不敢請假外遊。（黃建輝 攝）

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方紹聰一晚被被爆三次樽

曾是TVB「爆騷王」方紹聰說：「公司要我做100騷，我會做到200個。我樣子不特別靚仔、亦非特別差，感覺像甚麼角色都能做，起初5、6年的收入甚至比現在更好。現在的PA、導演和監製，每次都希望給我有些能夠發揮的演出，所以最近幾年工作少了，但角色質素提高了許多，收入相對亦少，但OK，演員的道路應該是這樣。」

在奶仔入行第8年，他才終於得到第一個有感情線、有連戲的配角演出：「能夠跟同劇演員建立感情，第一次感受到原來拍劇並不是一日半日的事，要跟對手做朋友才可以拍到。」經過之前多年磨練，奶仔首演大配角已經被觀眾注目，另外亦因為親身上陣拍攝火燒人場面，出街後引起迴響。

在《十八年後的終極告白》演跳掣，兩場被爆樽戲，是他繼之前在《特技人》「火燒人」後再度親身「硬食」上陣演出，而且連續同一晚拍兩場、連爆三個樽。

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▲ 《十八年後的終極告白》中的爆樽場面，奶仔在一晚之內連續拍完。（影片截圖）

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方紹聰演戲全力以赴

其實拍攝用的是假玻璃瓶分兩種質地，蠟造的較便宜亦較軟，不過像真度較低，糖膠造的像真度高，爆在頭上則非常堅硬。

連續被爆兩個糖膠樽的奶仔，當刻已感到眼花頭暈，導演開拍下場戲前跟他說會換蠟造樽著奶仔放心，怎料爆起來比之前用的更痛。

方紹聰事後跟道具組同事閒聊時，才得知那是糖膠瓶：「蠟瓶被導演拿上手後感覺太假，最後還是換上糖膠瓶，連續被爆頭三次後，翌日頭頂真的腫起一個瘤，電視看到的反應好真，因為是真的！」

奶仔坦言第一次被爆樽後感覺頭眩目昏，但他全程照樣頂硬上：「我膽小，笨豬跳、滑翔傘都不太敢玩，但如果跟我說是為拍攝，即使只是IG Story（限時動態），那些極限運動可能全都做到。不知這種是否演員獨有的條件，Roll機當下我都會驚，但只要深呼吸、在腦中講句粗口就會做。爆樽雖然痛，但能夠試到新事物都幾開心。」

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▲ 當年圓潤的奶仔在海洋公園哈佬喂大型演出中扮演PSY。（受訪者提供）

立志以表演終身職業

方紹聰與演藝工作連上線，因為讀IVE時入舞蹈學會，最擅長跳Hip Hop，在學期間已不時當藝人作伴舞，後來更獲老師推薦一份TVB的自由身舞者工作：「但第一日去到就被排舞老師鬧：『你著Timberland點睇你Point腳？你識唔識Jazz？識唔識平轉？』，當下才知道自己跳HipHop方面自以為好厲害，但面對專業人士才知道自己還不是舞者的材料。」

奶仔下定決心，即使手上全職工作，還是決定報讀舞蹈員訓練班，每星期花3個晚上去上課：「因為在TVB遇到的衝擊和挫折，令我決定去報考這個訓練班。那時上班朝9晚6，收工後7時半上課。真的好疲累，但每次上了15分鐘的課都覺得，幸好有堅持來上課。」

舞蹈員訓練班之後進行甄選，奶仔班上30多人，只得他一人未能成功進入第二輪面試：「我比較理性，當下沒有不開心但想知原因。老師說我跳舞已達標，不過當時我還未減肥，TVB的排舞師覺得我太胖：『如果找你做林峰Dancer，我不想他的Fans不小心睇到你呀，我要全部人都睇林峰！』亦因這番話，我當時心想，既然我做不到後面，就去做前面吧！」

就此，奶仔轉而考入2009年的第24期無綫電視藝員訓練班，成為演員至今。

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▲ 在海洋公園化身各種「鬼怪」，對奶仔未說是個非常好的演技訓練。（受訪者提供）

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只專心做有興趣的事

之前，他曾了為增加收入與友人夾份投資開舖，但最後還是放棄：「知自己不是做生意的料子，演戲和拍片才是我享受的工作，至少我不覺得辛苦。許多報道都寫我好勤奮好熱血，其實我自知不是。我好懶，如果不喜歡、提不起興趣，可以完全不理會。」

他擇業有個理論：「首先要是我能力範圍內做得最好，不一定比其他人好，但要是自己最好。第二是我要很喜歡這職業，因為工作佔據了人生很多的時間。表演就具備了以上兩種元素，如果在這方面努力了，但最後還是不成功，其實做其他工作的成功率只會更低。」

毫不保留地全神去做自己有興趣的事，誰說這行為不夠熱血？

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記者：陳心怡