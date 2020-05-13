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【詞神手稿】衛蘭重唱《命硬》原版歌詞　黃偉文發文感激：人間溫暖

娛樂 18:43 2020/05/13

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

衛蘭重唱《命硬》原版歌詞並拍成MV。（圖片：華納）

早前Wyman黃偉文在社交平台上載2005年為側田寫的《命硬》歌詞第一稿 ：《她整晚在寫信》，原來這首紅極一時，幾乎每間卡拉OK房都會有人點唱的歌，原是寫給女歌手演唱的。

其後衛蘭（Janice）在IG中自爆自己是其中一個，衛蘭更決定在之前復活節讓此版本「復活」，排練直播期間拍下一小段放在自己的社交平台跟樂迷分享。 

復活版本一出，網民非常興奮，並在唱片公司和藝人的社交平台留言和私信要求Janice灌錄完整版正式推出。Janice受寵若驚，詢眾要求之下，正式走進錄音室灌錄及拍成MV。

Wyman近日公開多份歌詞手稿。（取自IG）

今日Wyman更新IG，上載衛蘭《她整晚在寫信》MV，並留言感激。

他寫道：「好多年之後，如果問這個大疫年在我生命中居然留下過甚麼美好的東西，大概就是這些無心撮合的人間溫暖，幾首曾經錯失作品，在人與人之間最應該保持距離之際，神奇地用另一種形式越走越近，在深夜的社交網路上開出一株株奇花異卉，為需要的人吐露着芬芳。」

Wyman亦向網民讚賞回應道：「唔好客氣，同所有有香港人一樣，盡做啦！同埋因為我最近改咗名，叫『Entertain文』，姓彭，全名係 『Pandemic Entertain文』！Hope you like it.」

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 衛蘭 黃偉文 作詞人

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