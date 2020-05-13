直資孔聖堂中學向私校借出課室　涉違規無收租　議員促嚴正跟進

▲ 直資學校孔聖堂中學被指向同系私校借出部分課室但無收租。（資料圖片）

直資學校孔聖堂中學被指向同系私校借出部分課室4年，但涉違規無收租，教育界立法會議員葉建源指問題嚴重，促教育局嚴正跟進。教育局局長楊潤雄回應表示，需要更多時間了解事件背景及進行調查，如發現學校有違相關指引，會嚴肅跟進。

葉建源今（13日）引述報道指，2017年成立的私校晉德學校，涉佔用孔聖堂中學部分課室，其辦學團體孔聖堂每年可獲180萬元，但該筆款項去向不明。據他知悉，孔聖堂中學過去一段長時間稱財政有困難，故教師薪酬偏低，時而凍薪，學生所用的電腦設備亦長時間無更新，質疑是否因此令孔聖堂中學出現財政困難，以及因借出圖書館等位置，減少學生的活動空間，對教學質素帶來負面影響。

葉建源關注孔聖堂中學有否收到相應租金，並指孔聖堂主席身兼晉德學校校監，孔聖堂有堂董亦身兼孔聖堂中學校董，質疑人事重複會否導致私相授受，導致款項無回到孔中，促教育局嚴正跟進，並向公眾交代，亦希望學校財政管理清晰，不會出現不公正、不合理的做法。

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另外，楊潤雄指本港再現新冠肺炎本地感染個案，但仍按原定計劃於5月27日起分階段復課，葉建源稱擔心社區傳播鏈是否已根絕，認為需密切觀察，如情況轉壞，須重新檢討有關安排，不希望學校成為市民互相傳染導致社區爆發的地方，希望政府以學生健康與公共衛生為優先考慮。

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責任編輯：馮琪雅