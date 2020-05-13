【英國升學】預料英國9月如期開學　寄宿學校將提早14 天開放宿舍隔離

▲ 英識教育創辦人陳思銘與英國寄宿學校協會國際總監日前進行直播，預料英國的國際學校於9月能如期開學。 （陳智良攝）

英國受新冠肺炎影響，成為歐洲疫情最嚴重的地區之一。英國政府自3月20日全面停課後，掀起在英國的留學生逃亡潮，不少港人家長紛紛為留英子女撲機票回港。英國首相約翰遜（Boris Johnson）在本月10日宣佈有條件重啟經濟、開放社會，當地部分小學最快將於6月1日復課，10及12年班（Year 10& 12）可於7月復課，但不包括私立學校，國際學生將不會受到影響，預料9月能如期開學。英國寄宿學校協會指，將提早14天開放學校讓學生作居家隔離。

英國寄宿學校協會國際總監 Caroline Nixon與升學顧問中心英識教育創辦人陳思銘日前進行網上直播，首次向香港的家長交代英國的開學安排，Caroline指，已向600間成員學校提出官方指引及檢疫，當中包括容許學生佩戴口罩、每班人數最多15人、校內維持2米社交距離，並強調當地已無歧視口罩的行為。

學校宿舍提早14天開放

由於政府擬對入境英國的旅客或居民實施為期14天的強制隔離，Caroline表示，國際學校將會提早14天開放學校宿舍讓學生進行居家隔離，如子女所屬學校無提供隔離住宿，則需要聯絡監護人協助。學生萬一在校內確診肺炎，大部分學校都已設立獨立宿舍作隔離用途，如無提供，家長必須確保子女的監護人會負責到校接回學生。

陳思銘：選擇可靠的監護人

除此之外，部分學校或會或會取消周末假期（Exeat）或期中假期（Half Term）等短期假期以減少學生外出，若部分學校不取消，陳思銘提醒家長必須選擇可靠的監護人，能在疫情下仍提供住宿。

另外，英國寄宿學校協會亦為學校制訂復課前準備以下多項清單︰

1 為宿舍進行深入清潔及消毒

2 暫停高接觸程度活動，例如周末到市區活動、學校旅行及校際運動比賽等

3 重整校內設施，以確保2米社交距離

4 課堂及用餐時間等進行分流以減少聚集

5 確保有需要時有足夠個的防護裝備予學生及教職員

6 定時通知學生有關社區內及其所屬國家的最新疫情

7 以及詳細制訂有可疑或確診個案時有效的通報機制等

陳思銘︰英方汲取香港的防疫經驗

陳思銘指出，明白英國早前被動的防疫措施確實令不少家長感擔憂，但經這幾個來多番與英國各院校交涉，英方汲取香港的防疫經驗後態度有明顯改變。英國寄宿學校協會給予成員學校的清晰指引如不會禁止學校戴口罩、確保學校有足夠消毒防疫設備等，都相信能有效防止社區感染，而且當地歧視情況明顯有改善，家長毋須過份憂心。

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責任編輯：梁節儀