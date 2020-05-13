【新冠肺炎】消息：66歲確診女患者的丈夫初步確診　患者並沒有徵狀

▲ 消息指荃灣梨木樹邨的家庭群組有人受感染。

本港新冠肺炎疫情錄得連續23日本地零感染後，再度出現社區感染病例，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增3宗確診個案，確診個1050宗，另有一宗疑似個案。

【新冠肺炎】本港新增3宗確診個案 66歲女人及5歲孫女同染病

新增3宗個案包括一名66歲祖母及5歲孫女，她們沒有外遊紀錄，她們分別住在梨木樹邨及荃灣街市街卓明樓，屬於本地感染個案，消息指，同為60多歲的祖父，已入住駿洋邨檢疫中心，他沒有出現徵狀，不過對病毒檢測初步也呈陽性，需要再做進一步的化驗確定，正安排送往瑪嘉烈醫院。

【新冠肺炎】祖母與5歲孫女確診感染途徑未明 孫女發病前曾到荃灣補習

▲ 66歲女患者居住的梨木樹邨，有餐廳員工在大廈外與食客交收外賣。（陳國峰攝）

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記者：伍瑋瑋、陳正怡