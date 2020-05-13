林鄭月娥最新民望繼續微升至27.9分　三司長評分也輕微上升

▲ 行政長官林鄭月娥。（林宇翔攝）

香港民意研究所本月初調查顯示，特首林鄭月娥最新的民望數字，較半個月前微升0.2分至27.9分，是連續第三次錄得上升。

香港民研本月4至6日訪問1,004位18歲以上香港市民，最新調查顯示，林鄭月娥的支持率為17%，反對率為73%，與半個月前分別不大，雖然評分微升，但民望淨值則為負56個百分點，較上次調查下跌2個百分點。

三位司長的評分亦有輕微上升。財政司司長陳茂波民望最高，為33.3分，較一個月前上升0.9分，支持率為25%，反對率為49%，民望淨值為負24個百分點。

政務司司長張建宗的評分則上升0.7分，至30.1分，支持率為17%，反對率為49%，民望淨值為負32個百分點。律政司司長鄭若驊評分亦上升1.5分至20.2分，支持率為8%，反對率為69%，民望淨值為負61個百分點。

另外，十三位局長之中只有環境局局長黃錦星的民望淨值錄得正值，為7個百分點。排名第二至四位的都是新任局長，分別是財經事務及庫務局局長許正宇、創新及科技局局長薛永恒，以及民政事務局局長徐英偉，其支持淨值均為負數，分別是負1、負3及負3個百分點。

至於新任公務員事務局局長聶德權，以及政制及內地事務局局長曾國衞的支持率淨值，則分別為負9個百分點，以及負18個百分點。

香港民研副行政總裁鍾劍華分析指，曾國衞的評分較其他新局長低，相信與他早前在辦公室放置國家主席習近平肖像的事件有關。他又認為，現時市民對整個政治體制的負面觀感，已投射到整個政府團隊上，即使未有工作的新局長都被團隊拖累至負面的支持率淨值。

責任編輯：李淇