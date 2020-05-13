問責官員離職程序　原來同廣大打工仔無分別

▲ 林鄭月娥率領5名新任局長見記者。（資料圖片）

特首林鄭月娥的問責班子，上月底一口氣有4個局長即日離任，由新任局長接任，但據悉離任的局長事前甚至並不知情。貴為局長一旦離職，到底要通過甚麼程序，又會否收到港府的補償？

其實，在政治委任制度下，司局長等主要官員的聘用合約中的離職條款訂明，他們可向特區政府提出辭呈，但須事先給予一個月的書面通知，或支付特區政府一筆相等於一個月薪金的款項代替通知。

至於特區政府，作為僱主，亦可隨時終止主要官員的聘用，但須事先給予該名主要官員一個月的書面通知，或支付他一筆相等於一個月薪金的款項代替通知。此外，政府與主要官員經雙方同意的話，亦可隨時解除聘用合約。

當中央同意免除某主要官員的職務，特區政府會根據聘用合約的條款終止有關聘用。

今日立法會會議上，公民黨議員譚文豪問政府，到底上月離任的4名前局長包括劉江華、羅智光、劉翔怡及楊偉雄，到底他們是被政府以代通知金方式即時解僱，還是與政府達成協議後解除聘用合約？

政制及內地事務局長曾國衞昨以書面回覆時未有回應，指由於有關安排涉及公職人員的聘任及個人私隱，故此不會公開當中細節。

不過，財經及庫務局前局長劉翔怡離職幾日後，其同樣是問責班子的政助楊寶蓮亦於Facebook自行提早宣布離職，港府其後發新聞稿指，她離職將於一個月後生效。換言之，楊寶蓮的離任，無論是誰先提出「分手」，都不涉及任何代通知金了。

翻查資料，根據現行勞工法例，以下特殊情況離職並不需要繳付代通知金：

從僱主立場，如果員工：1、故意不服從僱主合法而又合理的命令；2、行為不當：犯有欺詐或不忠實行為，或慣常疏忽職責

從員工立場：1、合理地恐懼身體會遭受暴力或疾病危害；2、受僱主苛待；3、已受僱不少於五年，並經註冊醫生證明永久不適合擔任目前的工作