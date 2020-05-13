【復課安排】復課指引出爐　不建議戴N95呼吸器　小組討論及留校用膳宜安裝隔板

▲ 全港中小學及幼稚園高班將於本月27日起分階段復課。（資料圖片）

教育局今日（13日）向全港學校發出詳細復課指引，中小學課堂座位須以「面對背」方式單行排列，並在小組討論，以及在特殊情況下需留校用膳，校方應考慮安裝隔板，指引亦詳列體育科、音樂科及科學科等個別科目的注意事項。

指引訂明中小學課堂要以「面對背」方式單行排坐，以及教師要以單向方式授課，原來並排放置的學生書桌亦須放置為單行，並應盡量使用課室／環境的空間，以保持學生之間的距離；課堂上須避免小組討論活動，但如因特殊情況必須以分組形式安排座位，學生之間保持最少1米距離，學校亦應考慮安裝隔板。

中小學方面無訂明座位距離，參考衞生防護中心今日向學校發出復課的健康指引，學生在校園內包括課室、洗手間及小賣部排隊時，均應保持最少1米距離。

教育局指引訂明，幼稚園如課室情況許可，學生應盡量保持最少1米的距離，但受課室空間限制未能安排，應盡量使用課室的空間，讓學生保持一定的距離，及避免讓他們近距離面對面而坐。

指引亦提到，所有學校均應避免大量學生或家長在校舍出入口聚集，在可行情況下考慮安排學生分批上下課，並安排學生分批在不同時段使用共用設施，如圖書館、教堂、音樂室及電腦室等，以避免大量學生聚集。

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學校原則上半日上課，避免學生脫下口罩但又未能有足夠距離下一同用膳，惟如因特殊情況，學校須安排部分學生在校午膳，學校應考慮將午膳分階段進行，減少在飯堂／進食地方聚集學生的人數。原則上，學生在用膳期間保持距離，並面向同一方向（避免面對面進食），學校可考慮為餐桌設置隔板。

如幼稚園提供茶點，應提供獨立包裝的茶點，進食茶點時，應保持社交距離，或安排分批進行。

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此外，教職員及學生在校舍範圍內、交通工具上及人多擠迫的環境中，都應戴上口罩，但如有學生因身體狀況或其他原因未能佩戴口罩，學校可採用其他預防措施，例如為學生佩戴面罩或防飛沫帽等，以保障學生的個人衞生。

不過，指引列明，衞生署不建議教職員及學生使用N95呼吸器，因2019冠狀病毒病主要經由飛沫或接觸傳播，佩戴口罩已能提供保護，而正確佩戴或卸除N95呼吸器需接受特別訓練，若使用不當，反而會因為保護不足和污染而增加感染風險。

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記者：馮琪雅